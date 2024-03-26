Керівника держпідприємства "Славське лісове господарство" на Львівщині підозрюють у привласненні 0,35 гектара землі лісгоспу. За даними слідства, вартість землі й "будинку лісника" — понад три мільйони гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

На ділянці, присвоєній керівником лісового господарства, розташований "будинок лісника" — будівля площею понад 200 квадратних метрів. За даними слідства, вартість землі й споруди становила понад 3 мільйони гривень. Також слідчі з'ясували, що будинок реконструювали за гроші держпідприємства.

Посадовець — депутат і голова постійної комісії з питань землекористування селищної ради Славської об'єднаної територіальної громади Львівській області. Для привласнення землі й садиби він звернувся від імені своєї дружини до селищної ради по дозвіл щодо виготовлення проєкту землеустрою. Землю лісгоспу подружжя хотіло отримати начебто для ведення особистого господарства.

Після згоди сільради чиновник залучив трьох інженерів-землевпорядників для виготовлення відповідного документа.

"Однак, під час підготовки проєкту інженери "забули" вказати, що земля, так само як і розташована на ній будівля, належить лісгоспу. На підставі цього підробленого проєкту сільрада надала землю дружині посадовця", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, подружжя не встигло зареєструвати право власності на землю — їх викрили правоохоронці. Керівникові лісгоспу, його дружині та трьом інженерам повідомили про підозру в підробленні та використанні підроблених документів, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні. Санкція статті — позбавлення волі на строк до 12 років.

Наразі підозрюваним обирають запобіжний захід і вирішують питання щодо відсторонення від посади керівника лісгоспу. Триває досудове розслідування.