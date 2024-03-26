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Вдвічі більше, ніж торік: на Волині побільшало випадків кашлюку
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Вдвічі більше, ніж торік: на Волині побільшало випадків кашлюку

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За два місяці 2024 року на Волині зареєстрували 36 випадків інфекційного кашлюку. Це у 2,5 раза більше, ніж було торік.

За даними обласного Центру контролю і профілактики хвороб, більшість недужих — діти.

Зокрема спостерігається ріст захворюваності серед дітей раннього віку. 57% хворих — молодші чотирьох років. З-поміж недужих, кажуть епідеміологи, є велика кількість нещеплених проти кашлюка або тих, хто отримував вакцину з порушенням календаря профілактичних щеплень.

Станом на березень в області залишаються нещепленими проти цієї хвороби понад сім тисяч дітей.

Довідково: кашлюк — інфекційне захворювання верхніх дихальних шляхів. Хвороба поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. Багато дітей, інфікованих кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят. Поширеним ускладненням кашлюка є пневмонія.

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