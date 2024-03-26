У фотоконкурсі "Вікі любить пам'ятки" (Wiki Loves Monuments) за 2023 рік найкращою серією світлин у спеціальній номінації "Єврейська спадщина" стали роботи військового Тараса Золотавіна із зображенням кладовища у Делятині, що на Івано-Франківщині.

Перелік найкращих фото оприлюднили на сайті конкурсу.

Три світлини Тараса Золотавіна потрапили до категорії "Найкраща серія". Автор сфотографував єврейський цвинтар у Делятині, який наразі не охороняється державою.

"Журі відзначило не тільки художність робіт, а й детальне документування — завантажено понад сто світлин кладовища, яке до цього у вікіпроєктах представляло тільки три фотографії", — йдеться у дописі.

Єврейське кладовище у Делятині, що на Івано-Франківщині. Фото: Тарас Золотавін

Серед журі спецномінації — подружжя Осборнів, яке відновлює та впорядковує єврейські кладовища у Рогатині.

"На цьому знімку зображено одне з небагатьох уцілілих єврейських кладовищ у західній частині України, яке старіє природним шляхом без стороннього втручання. Фото ілюструє типову щільність поховань, які були на цих старих кладовищах, і унікальний стиль різьблення написів та символів (як примітивних, так і більш витончених)", — так Марла та Джей Осборни оцінили одну зі світлин Тараса Золотавіна.

Єврейське кладовище у Делятині, що на Івано-Франківщині. Фото: Тарас Золотавін

Автор серії дебютував у фотоконкурсі у 2021 році. Тоді він увійшов до десятки найбільш результативних конкурсантів. Зараз Тарас Золотавін служить у Збройних силах України.

Переможець категорії "Найкраща серія" у спеціальній номінації "Єврейська спадщина" фотоконкурсу Wiki Loves Monuments Тарас Золотавін. Фото: Wiki Loves Monuments

Єврейське кладовище у Делятині чоловік відвідав під час подорожі Карпатами. З його слів, потрапити на територію кіркута вдалося завдяки місцевим жителям. Аби вберегти цвинтар від вандалізму та випасу худоби, люди обгородили його парканом.

"Дуже вразили масштаби. До того не доводилося бачити одночасно стільки мацев у такій концентрації й різноманітті орнаментів. У цілому місце варто відвідати хоча б один раз не лише краєзнавцям чи дослідникам минулого єврейського народу. Трапляється досить витончена робота різьби по каменю. Багатство стилістики та орнаменту, тварини, символи, написи тощо. Тож роботи ще непочатий край", — ділиться враженнями Тарас Золотавін.

Що відомо про Wiki Loves Monuments

Wiki Loves Monuments ("Вікі любить пам'ятки") — фотоконкурс пам'яток культурної спадщини, що проводиться у приблизно 50 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа, зокрема й в Україні.

Організатори прагнуть зібрати фотографії усіх пам'яток культурної спадщини світу і розмістити їх на сторінках Wikipedia. Участь у конкурсі є вільною та відкритою для професійних фотографів і любителів. Обов'язкова умова — власне авторство представлених фотографій та завантаження їх протягом конкурсного періоду.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube