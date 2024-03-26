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В п'ятикілометровій зоні Великописарівської громаді досі лишається 136 людей – ОВА
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В п'ятикілометровій зоні Великописарівської громаді досі лишається 136 людей – ОВА

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Евакуація з Великої Писарівки
Евакуаційний автобус з Великописарівської громади. Суспільне Суми

В п'ятикілометровій зоні Великописарівської громаді Сумської області станом на 26 березня лишається 136 людей.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Станом на 26 березня 3506 людей евакуювали, з них 506 – діти.

У Великописарівській громаді залишилось 3193 людей та 104 дітей. В межах п'ятикілометрової зони – 136 людей, у самій Великій Писарівці – 246 осіб.

З людьми в громаді чергує поліція та рятувальники, проводяться відновлювальні роботи – для першочергових робіт з ліквідації наслідків обстрілів громада отримала 300 листів ОSB.

Внаслідок обстрілів загинуло шестеро людей, поранено – 12, з них – п'ятеро дітей.

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