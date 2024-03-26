На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону ввечері 25 березня виявили 13 чоловіків призовного віку, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину.

Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України — Західний кордон у Facebook.

За інформацією ДПСУ, на околиці села Пейтерфолво, що в Берегівському районі, прикордонники зупинили мікроавтобус, у якому окрім водія, 19-річного жителя села Сасово, їхали ще 6 чоловіків: двоє закарпатців, двоє жителів Київщини, житель Запорізької області та житель Тернопільщини.

"З'ясувалося, що водій за 5-9 тисяч доларів з кожного свого "клієнта", мав намір переправити їх в Угорщину. За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ, прикордонники повідомили співробітників поліції. Стосовно чоловіків склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті прикордонники виявили дві групи чоловіків, які намагалися незаконно потрапити в Угорщину. Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон/Facebook

Ще шістьох чоловіків виявили за 500 метрів від кордону з Угорщиною за допомогою безпілотника. Усі вони є жителями різних областей, а саме: Закарпатської, Київської, Харківської, Херсонської, Одеської та Дніпропетровської. Під час проведення опитування чоловіки зізналися, що кожен з них заплатив переправникам по 6 тисяч доларів, додали у Держприкордонслужбі.

Наразі оперативники загону встановлюють коло людей, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків через держкордон.

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