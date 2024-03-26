Президент України Володимир Зеленський 25 березня взяв участь в іфтарі — особливій вечері, яка відбувається з нагоди священного для мусульман місяця Рамадан. Також на заході були присутні представники кримськотатарського народу, української мусульманської спільноти, дипломатичного корпусу держав глобальної мусульманської громади та воїни-мусульмани.

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Про це повідомляє Офіс президента України.

"Для Путіна немає нічого святого і цінного — йому все одно, кого наражати на страждання і яку віру нищити, бо він сам вірить лише в насильство. І він повинен програти – обовʼязково. Саме це забезпечують усі наші люди разом — кожен, хто докладає зусиль заради спільного блага. Сказав це під час участі в іфтарі. Хай цей час Рамадану підтримає всіх нас — наших людей, нашу державу. І хай наша єдність буде незмінною. Світлого Рамадану!", — наголосив Зеленський.

На території Духовного управління мусульман Криму український лідер вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня військовослужбовцям-мусульманам, а саме розвідникам, артилеристам, кулеметникам, штурмовикам, які проявили мужність і самовідданість у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

"Хочу відзначити воїнів-мусульман — усіх, хто у складі Сил оборони та безпеки України захищає нашу державу, нашу свободу. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Усім, хто наближає звільнення всієї нашої землі й нашого Криму", — заявив він.

Варто зазначити, що Рамадан у 2024 році розпочався ввечері 10 березня, тому перший день посту припав на 11 березня. Він триватиме місяць і завершиться святом Рамазан-байрам 10 квітня.

Цей захід став продовженням традиції проведення іфтару, започаткованої на державному рівні президентом України 2023 року, аби разом з мусульманами відзначати священний Рамадан.

"Єдність завжди важлива. Тим більше єдність важлива, коли життя затьмарене війною й ударами зла", — наголосив Зеленський.

Він подякував усім, хто допомагає повертати в Україну депортованих і викрадених Росією дітей та дорослих. Також президент побажав миру та спокою тим народам, які позбавлені нормального життя та безпеки через бойові дії, а саме у Сирії, Газі, Лівії та Судані.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв подякував усім країнам світу, які допомагають сьогодні захистити український народ, а також усім воїнам, які боронять країну.

"Ви зараз виконуєте не лише свій громадянський, а й релігійний обов’язок. Адже, згідно з принципами ісламу, війна за свою Батьківщину є обов’язком для кожного мусульманина", — сказав він.

Крім того, Джемілєв побажав, аби Рамадан став іще одним приводом для більшої консолідації всього українського народу задля перемоги над Росією у цій війні.

Глава МО України Рустем Умєров зауважив, що в лавах ЗСУ воюють тисячі мусульман, які вже третій Рамадан проводять в окопах.

Голова Духовного управління мусульман Криму Айдер Рустамов виголосив іфтарну молитву, яка символізує завершення посту цього дня.

Водночас Представництво президента України в АРК та Духовне управління мусульман Криму з кримськотатарською громадою Києва влаштували виставку "Корани, що пережили депортацію", на якій показані примірники книг, виданих на півострові та за його межами. Певні книги забирали із собою під час депортації, згодом їхні діти повернули їх на батьківщину.

Крім того, на виставці представлені портрети військових-мусульман різних національностей, у тому числі кримських татар, які є громадянами України та захищають країну.

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