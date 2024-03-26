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Дзюдоїсти з Дніпропетровщини вибороли бронзові медалі на Кубку Європи серед кадетів
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Дзюдоїсти з Дніпропетровщини вибороли бронзові медалі на Кубку Європи серед кадетів

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дзюдо, кадети, змагання
Один з призерів Кубку Європи серед кадетів Олег Фесенко. Фото: Федерація дзюдо Дніпропетровщини/Facebook

Дмитро Лебідь й Олег Фесенко з Дніпропетровщини у складі збірної України вибороли бронзові нагороди на Кубку Європи з дзюдо серед кадетів.

Про це повідомляється на сторінці Федерації дзюдо області у Facebook.

Дмитро Лебідь змагався у вазі -90 кг, провів чотири сутички, в трьох переміг. У вирішальному бронзовому поєдинку дніпрянин заробив дві оцінки ваза-арі та виявився сильнішим за суперника з Чехії Ондрежа Фоукала. Тренує спортсмена Віталій Харламов.

Олег Фесенко на шляху до нагороди поступився на старті змагань, в 1/16 фіналу. Далі через втішний турнір дістався бронзи. У вирішальній сутичці за медаль дніпрянин переміг Антона Хачатряна з Польщі. Це перша нагорода в кар'єрі Олега Фесенка з офіційних міжнародних змагань. Тренери призера — Ян Саркісянц та Віталій Харламов.

Кубок Європи серед кадетів, спортсменів не старше 18 років, проходив у Шаморіні (Словаччина) 23 й 24 березня. У змаганнях взяли участь 527 хлопців та дівчат з 21 країни.

Збірна України з дзюдо U18 загалом стала найкращою командою на Кубку Європи, виборовши п`ять золотих, три срібних й шість бронзових нагород.

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