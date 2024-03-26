Головні новини Рівного та області 26 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 26 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
Команда Рівненської області перемогла на чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України
Відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту України відбувся 23-24 березня у Дубні на Рівненщині. Захід присвятили військовим, які загинули в російсько-українській війні. Команда з Рівненської області на цих змаганнях зайняла перше загальнокомандне місце.
Про це повідомили у Facebook на сторінці Асоціації гирьового спорту України.
У змаганнях взяли участь понад дві сотні спортсменів із 15 областей України. За підсумком чемпіонату, перше місце зайняла команда Рівненської, друге — Хмельницької, третє — Тернопільської областей.
"Це рекордна кількість спортсменів, які за останні шість років взяли участь в змаганнях Асоціації гирьового спорту. Як на мене, чемпіонат вдалося провести на хорошому рівні. Зі слів учасників, їм все сподобалося. Були фінансові труднощі під час організації, але відгукнулися спонсори та допомогли", – розповів Суспільному заступник голови Асоціації гирьового спорту України, співорганізатор та суддя чемпіонату, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Грицак.
До складу команди Рівненської області увійшло 30 спортсменів з усіх районів. З них восьмеро здобули "золото" у різних вікових та вагових категоріях.
Більшість переможців — вихованці Вербської ДЮСШ. Андрій Грицак, який тренує в цій школі, розповів, що гирьовий спорт в їхній громаді розвивається із 2006 року:
"Молодь нашої громади успішна в гирьовому спорті, адже має з кого брати приклад і куди рости. Багатьох переможців виховав Заслужений тренер України Леонід Момотюк. Він виконав вісім майстрів спорту, три майстри спорту міжнародного класу, виховав шість чемпіонів світу. Також наша Вербська громада за можливості допомагає в організаційних та фінансових питаннях".
На чемпіонаті, окрім місцевих, були судді зі Львова, Києва, Харкова, Тернополя, Вінниці, Хмельницького, Ужгорода. Присвятили захід усім, хто загинув, захищаючи Україну, зокрема і полеглим представникам гирьового спорту.
На цих змаганнях Андрій Грицак здобув два "золота". А на початку березня він переміг і на чемпіонаті України з гирьового спорту, який відбувся в Києві. Це були відбіркові змагання на Чемпіонат Європи 2024, який буде в Парижі 17-21 квітня. Спортсмен є чинним чемпіоном світу та багаторазовим чемпіоном Європи. Розповів, що у гирьовому спорті він вже 12 років. Це будуть його шості змагання на Чемпіонаті Європи. Окрім нього, з Рівненської області на змагання в Париж поїде ще три спортсмени — Ольга Макаренко, Іван Макаренко та Оксана Рабош. Вони із Сарненського району.
"Щоб чимшвидше закінчилась війна": як живе родина переселенців, які евакуювалися з Донеччини на Рівненщину
Родина переселенців з Донеччини нещодавно переїхала на Рівненщину евакуаційним потягом. Дорога тривала понад 20 годин. Із собою вони взяли — одяг, засоби гігієни та двох собак. У рідному місті залишились родичі та дім.
Родина розповіла Суспільному, як вони облаштувалися у перші дні після евакуації.
У Рівному 27 березня на одинадцяти вулицях не буде води
Завтра, 27 березня, з 09:00 до 17:00 через ремонтні роботи водопроводу буде тимчасово відсутнє водопостачання в будинках на вул.Ремісничій, вул.Клима Савура (частково), вул.Граничній, вул.Героїв Гурб, пров.Граничному, вул.Пластовій (частково), вул.Кн.Острозького, вул.Покровській, вул.Носаля, вул.Перший промінь, вул.Новій, повідомили у Рівнеоблводоканалі.
Там зазначили, що певний час після відновлення водопостачання вода з кранів може мати підвищений рівень заліза. Також організують підвіз води за зверненням споживачів.
Перукар-модельєр, тракторист, кухар: які спеціальності профтехосвіти найчастіше обирають абітурієнти на Рівненщині
На Рівненщині найпопулярнішими спеціальностями у закладах професійної технічної освіти є "автомобільний транспорт" і "тракторист-машиніст". Також абітурієнти обирають навчатися на перукаря-модельєра чи візажиста. Серед дівчат набула популярності спеціальність "оператор дрона та робототехніка".
Про це в етері Українського радіо Рівне розповіла начальниця управління професійної, вищої освіти департаменту освіти і науки Рівненської ОДА Олена Полюхович.
Найпопулярніші спеціальності у закладах профтехосвіти Рівненщини
Олена Полюхович повідомила, що серед спеціальностей професійної технічної освіти абітурієнти найчастіше обирають "автомобільний транспорт" і "тракторист-машиніст сільськогосподарського устаткування". Також популярними є професії кухаря, кондитера, зварювальника:
“Минулого року наймасовіший вступ поза конкуренцією був на перукаря-модельєра. При цьому в закладах профтехосвіти області не існує окремих спеціальності для жінок чи чоловіків. Кожен охочий може стати зварником чи візажистом. А зараз дуже великою популярністю серед дівчат користується спеціальність "оператор дрона та робототехніка”.
Вступна компанія до професійних коледжів у 2024
За словами Олени Полюхович, вступити до закладів фахової передвищої освіти у 2024 році можуть випускники 9-11 класів. Отримати іншу спеціальність можна на основі вже здобутих освітніх ступенів. Потрапити на бюджетну форму навчання студенти можуть за результатами співбесіди. Крім того, аби оцінити рівень знань абітурієнта, заклади профтехосвіти організовуватимуть конкурси на окремі творчі, спортивні спеціальності. При цьому коледжі самостійно визначатимуть прохідний бал:
“Також одним із найголовнішим моментом є те, що вступники можуть подати п'ять заявок на бюджетну форму навчання та 15 — на платну. Це чудова можливість для кожного спробувати себе в тій чи іншій галузі”.
Олена Полюхович додала, що наразі у закладах професійної технічної освіти існує 136 короткострокових програм для дорослих, які бажають здобути спеціальність чи перенавчитись на іншу:
“Звичайно, що ми розглядаємо питання перенавчання наших ветеранів і ми будемо працювати в цьому напрямку від короткострокових програм до можливих мікрокваліфікацій, аби кожна людина змогла себе реалізувати на ринку праці”.
Перейменування закладів професійної технічної освіти
На Рівненщині перейменували дев'ять навчальних закладів професійної технічної освіти. Як зазначила Олена Полюхович, частина професійно-технічних ліцеїв отримала статус коледжів:
“Назву змінили для того, аби все ж стати актуальними, сучасними. Адже оновилися стандарти, модернізувалась матеріально-технічна база, а до цього часу назви залишались ще зі старих законів. Тому на Рівненщині відтепер з’явились професійні коледжі”.
Які заклади змінили назву:
- Квасилівський професійний ліцей — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Квасилівський інженерно-технологічний професійний коледж".
- Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж індустрії моди та краси".
- Державний професійно-технічний навчальний заклад "Острозьке вище професійне училище" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Острозький професійний коледж слюсарно-ремонтних технологій".
- Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сарненський професійний аграрний ліцей" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Сарненський аграрно-технологічний професійний коледж".
- Вище професійне училище №1 м. Рівне — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж будівництва та архітектури".
- Рівненський професійний ліцей — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж автомобільно-механічних технологій".
- Державний навчальний заклад "Здолбунівське вище професійне училище залізничного транспорту" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Здолбунівський професійний коледж".
- Державний навчальний заклад "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж ресторанного і готельного бізнесу".
- Вище професійне училище №22 м. Сарни — Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Сарненський професійний коледж транспортних технологій".
У Рівному волонтери фотографують тварин, щоб зібрати гроші на дрони
У Рівному волонтери за допомогою фото тварин, які нині живуть у парку історичної реконструкції Городище Оствиця, хочуть зібрати гроші на дрони військовим. Така ідея з'явилася через те, що світлини з тваринами, які вони публікують у соціальних мережах, набирають багато вподобайок та коментарів.
Про це Суспільному розповів один з організаторів збору, керівник клубу історичної реконструкції Юрій Ойцюсь.
"Розуміємо, що це горе для людей": як громада на Рівненщині прийматиме переселенців
На Рівненщині Костопільська громада готується приймати переселенців зі східних регіонів. Наразі для них облаштовують житло у комунальних закладах, також просять жителів громади надати прихисток — як у селах, так і у місті.
Заступник костопільського міського голови Андрій Ткачук розповів Суспільному, як громада готується до поселення ВПО.
У міськраді визначили потенційні приміщення для переселенців. Це будівлі, які перебувають у власності громади та потребують додаткового облаштування. Серед них — приміщення колишніх фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторія.
"Наразі у нас є 30 місць, де ми можемо поселити для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Також подивилися місця, які можна ще обладнати. Серед них — колишня амбулаторія в селі Велика Любаша. Там потрібно провести воду, каналізацію, обладнати туалети. Ми порахували кошторис і подали бюджетний запит на сесії міськради для того, щоб виділити кошти та обладнати місця для проживання", — зазначив Андрій Ткачук.
Також він додав, що мешканців громади просять надати квартири, будинки чи кімнати для того, щоб тимчасово розмістити переселенців:
"Наразі у нас є п'ять будинків, де можна поселити переселенців. Стан житла ми перевіряємо. Надали доручення старостам знайти будинки, квартири, які люди готові надати для тимчасового проживання. Спочатку будемо приймати переселенців, наприклад в амбулаторії, після — пропонувати житло, яке надали жителі громади, щоб люди могли сказати, чи це їм підходить. Компенсацію за комунальні послуги здійснює Червоний Хрест. Будемо приймати переселенців, скільки буде потрібно. Розуміємо, що це горе для людей".
За даними Андрія Ткачука, наразі в громаді проживає 1 381 переселенець:
"Упродовж пів року спільно із центром зайнятості будемо шукати роботу тим, хто може і бажає працювати. У нас є відділення Червоного Хреста, в нас є центр надання соціальних послуг, які спрямовані на підтримку переселенців. Кого потрібно влаштувати в школу, садочок — влаштуємо, кому потрібно знайти житло, роботу — знайдемо. Будемо сприяти, щоб люди адаптувалися до нового місця проживання. Ми розуміємо, що війна за тиждень-два не закінчиться".
У Рівному попрощалися із військовим Володимиром Легким
У Рівному на майдані Незалежності 26 березня попрощалися з 48-річним військовослужбовцем Володимиром Легким. Він загинув 19 лютого під час виконання бойового завдання на Харківщині.
Повідомили про смерть військових з Рівненщини — Сергія Лажука, Миколи Решітька та Станіслава Килюшика
Стало відомо про смерть трьох військових з Рівненщини — Сергія Лажука з Дубровицької громади, Миколи Решітька із Мізоцької та Станіслава Килюшика з Вараша.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Сергій Лажук
31-річний Сергій Лажук проживав у селі Бережки Дубровицької громади.
Старший лейтенант був командиром роти, заступником командира першого стрілецького батальйону четвертої танкової бригади.
Про смерть чоловіка повідомили 25 березня, деталей у громаді не уточнили.
Про час та дату зустрічі бійця повідомлять додатково.
Микола Решітько
55-річний Микола Решітько проживав у Мізоцькій громаді. Молодший сержант помер внаслідок хвороби серця 24 березня у районі села Олександрово-Калинове, що у Донецькій області.
Деталі поховання повідомлять згодом.
Станіслав Килюшик
Станіслав Килюшик народився у Вараші, навчався у ліцеї №3. У 2018 році здобув спеціальність електрозварника у ПТУ ВП РАЕС. Проходив строкову службу у 2020 році.
23-річного чоловіка мобілізували до війська на початку листопада 2022 року. Служив оператором 1 відділення безпілотних авіаційних комплексів роти вогневої підтримки 68-ої окремої єгерської бригади. Мав статус УБД та за час служби отримав відзнаку командувача Сухопутних військ ЗСУ "За звитягу".
Молодший сержант помер 22 березня у харківській лікарні.
Про час та дату прощання повідомлять додатково.
Видобуток торфу на території "Макового болота" на Рівненщині: прокурори подали позов щодо скасування рішення
Держслужба геології та надр України продала на аукціоні дозвіл на видобуток торфу на території пралісової пам’ятки природи "Макове болото" на Рівненщині. Працівники Спеціалізованої екологічної прокуратури подали позов до Господарського суду Києва щодо скасування рішення.
Про це 25 березня повідомили на сайті Офісу генерального прокурора України.
Як йдеться у повідомленні, у січні 2024 року служба геології провела електронний аукціон, на якому продали дозвіл для видобування торфу на території "Макового болота" упродовж наступних 20 років:
"Це грубе порушення законодавства: у 2021 році ця територія отримала найвищий природоохоронний статус пралісової пам’ятки природи місцевого значення, згідно з яким суворо заборонена будь-яка діяльність, повʼязана із втручанням в життя екосистеми. Такий статус об’єкт отримав через критичну важливість для збереження та розвитку екосистеми України".
В.о.лісничого Цепцевицького лісництва Ярослав Лозицький прокоментував Суспільному дозвіл на видобуток торфу:
"У лісництві дуже обурилися. Тому що це незвичайна пам'ятка, такі ліси в Україні дуже рідко бувають. Нас до відома ніхто не ставив, прочитали тільки із соціальних мереж. Ми не можемо зрозуміти, як вони збираються добувати там торф, коли це — пам'ятка природи. Її унікальність у тому, що там природні ліси, їх рідко де можна знайти. Це праліси, де є рідкісні тварини. Площа "Макового болота" — 259,8 га, в його межах не проводяться рубки. В таких заказниках не можна збирати ягоди і гриби, навіть ходити".
Що відомо про "Макове болото"
"Макове болото" є одним з найбільших масивів природних заболочених лісів Полісся. Там знаходяться ліси віком до 160 років, а також унікальні рослини і тварини, які можуть проживати лише в зазначених умовах. Низка з цих тварин занесена до європейського Червоного списку та Червоної книги України, зазначили у повідомленні Офісу генерального прокурора:
"Видобуток торфу призведе не лише до руйнації унікальної екосистеми території та знищення флори та фауни, але й негативно вплине на зміну клімату, оскільки торф накопичує в собі атмосферний вуглець, який збільшить концентрацію парникових газів. Це прямо суперечить екологічним та кліматичним зобовʼязанням України, визначеними Єврокомісією для повноцінної євроінтеграції".
Померли немовля та породілля: на Рівненщині у Костополі звільнили головного лікаря медзакладу
На Рівненщині звільнили головного лікаря медзакладу Костополя, у якому під час пологів померло немовля, а через три дні у реанімації — породілля. Розпорядження про звільнення Романа Товарницького підписав виконувач обов'язків міського голови Давид Дідух 26 березня, повідомили у Костопільській міськраді.
"У зв’язку з останніми трагічними подіями у мене не залишилося сумнівів. Смерть пацієнтки та дитини остаточно вплинули на моє рішення не продовжувати контракт із головним лікарем. Звичайно, бувають різні випадки, але системна запущеність лікарні відчутно дає знати про себе пацієнтам. Моє рішення переглядатися не буде. Для наступного керівника буде багато нової роботи, адже зміни системного характеру в лікарні необхідні. Це буде нелегко", – зазначив в.о. міського голови Давид Дідух.
Ринок праці на Рівненщині: які професії найпопулярніші та як змінилася ситуація з 2022 року — дані robota.ua
З початку повномасштабного вторгнення кількість резюме на сайті robota.ua серед шукачів роботи на Рівненщині зменшилася на понад 25%. Натомість вакансій за останні два роки побільшалося. Серед найпопулярніших професій — продавець-консультант.
Про це Суспільному розповіла маркетингова директорка robota.ua Юлія Далібук.
Ринок праці на Рівненщині
На початку 2022 року на Рівненщині було 1 043 активні вакансії на сайті robota.ua. Станом на лютий 2024 року — 1 591 пропозиція роботи.
"Приріст складає 31%, порівняно з початком 2022 року. Якщо говорити про загальну ситуацію в Україні, то відновлення активності роботодавців складає 97% від довоєнного рівня. Ринок праці на Рівненщині відновлюється швидше, ніж по всій Україні. Це зумовлено процесами внутрішньої міграції та збільшенням кількості військових вакансій", — розповіла Юлія Далібук.
Найпопулярніші вакансії в області станом на 2024 рік:
- продавець-консультант — 184 вакансії;
- робочі спеціальності — 83 вакансії;
- водій — 70 вакансій;
- шеф-кухар — 51 вакансія;
- бухгалтер — 51 вакансія;
Найменш популярні вакансії на 2024 рік:
- прибиральниця — 16 вакансій;
- слюсар — шість;
- двірник — п'ять;
- маляр — три.
"На першому місці — продавець-консультант. Це вакансія тримається в топі останні кілька років. Наразі ми бачимо найменшу кількість вакансій для прибиральників, слюсарів, представників сектору ЖКГ та малярів", — зазначила маркетингова директорка robota.ua.
За даними сайту robota.ua, якщо порівнювати портрет пошукача на Рівненщині, то він не зазнав значних змін порівняно із 2022 роком.
"На Рівненщині станом на 2022 рік кількість чоловіків та жінок, які подавали резюме, однакова. Вікова категорія, яка переважала у 2022 році й зараз — 18-25 років, їх близько 43%", — розповіла Юлія Далібук.
Також вона додала, що 40% пошукачів мають вищу освіту, їхній досвід роботи — до двох років.
Кількість резюме
На початок повномасштабного вторгнення на сайті robota.ua було п'ять тисяч поданих резюме від жителів області. Станом на 2024 рік — понад три тисячі активних резюме. Від січня 2022 року кількість вакансій знизилася на 26-27%.
"Кількість резюме впала і не відновилося до початку повномасштабного вторгнення. Це означає, що кадровий голод посилюється і роботодавцям потрібно докладати більше зусиль, щоб залучати працівників", — повідомила маркетингова директорка robota.ua.
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