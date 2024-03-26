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У Черкасах за деякими адресами чотири дні не буде гарячої води
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У Черкасах за деякими адресами чотири дні не буде гарячої води

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Гаряча вода
Вода з крану. Фото: Суспільне Черкаси, ілюстративне

У Черкасах кілька житлових будинків, освітніх закладів, одна з аптек та відділення пошти на чотири дні залишаться без гарячої води.

Про це повідомили у фейсбуці комунальне підприємство "Черкаситеплокомуненерго".

За інформацією пресслужби, 26 березня з 8:00 до 16:00 через промивку водонагрівача без гарячої води та опалення залишаться мешканці будинку №7 по вулиці Олени Теліги.

"Також із 26 по 29 березня без гарячого водопостачання залишаться будинки та заклади за такими адресами: Генерала Момота 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; Смаглія, 4; Онопрієнка, 2, 4; Генерала Момота, 1", — йдеться у повідомленні.

Причина тимчасових відключень — ремонт водопідігрівача.

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