Пожежа у будинку біля Полтави: людину госпіталізували до лікарні

Пожежа у житловому будинку у селі Степанівка Коломацької громади сталася увечері 25 березня. Господаря оселі ушпиталили до лікарні, а надзвичайники врятували дім.

Про пожежу у будинкові рятувальникам повідомили сусіди. На момент, коли надзвичайники почали гасити вогонь, господаря оселі 1969-го року народження із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння забрала "швидка". Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. За її словами, пожежу вдалося загасити за 2 години. Вогонь знищив перекриття, облицювання стін та стелі, майно.

За словами Світлани Рибалко, причину загорання нині з’ясовують.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram| Twitter | YouTube | Facebook