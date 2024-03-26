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Пожежа у будинку біля Полтави: людину госпіталізували до лікарні
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Пожежа у будинку біля Полтави: людину госпіталізували до лікарні

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Пожежа у Коломацькій громаді
Пожежа у будинкові у селі Степанівка Коломацької громади. Фото: ГУ ДСНС у Полтавській області

Пожежа у житловому будинку у селі Степанівка Коломацької громади сталася увечері 25 березня. Господаря оселі ушпиталили до лікарні, а надзвичайники врятували дім.

Про пожежу у будинкові рятувальникам повідомили сусіди. На момент, коли надзвичайники почали гасити вогонь, господаря оселі 1969-го року народження із попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння забрала "швидка". Про це Суспільному розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. За її словами, пожежу вдалося загасити за 2 години. Вогонь знищив перекриття, облицювання стін та стелі, майно.

За словами Світлани Рибалко, причину загорання нині з’ясовують.

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