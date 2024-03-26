У селі Людвинівка Макарівської громади на Київщині почали ремонт у підвалі місцевого дитсадка "Берізка". Там облаштовують укриття. Проєкт втілюють у співпраці з Дитячим фондом ООН (UNICEF).

Про це написав у своєму Telegram Макарівський селищний голова Вадим Токар.

За його словами, ремонтні роботи у будівлі Людвинівського дошкільного закладу триватимуть близько місяця. Проєктом будівельних робіт передбачено облаштування нової підлоги в підвалі, штукатурку стін та стелі, монтаж освітлення, створення в укритті туалетної кімнати. Також майстри виконають благоустрій території біля укриття. По завершенню робіт сховище стане не лише безпечним місцем під час повітряних тривог, а й комфортним простором для розвитку та навчання дошкільнят, зауважив Вадим Токар.

На початку березня 2024 року 9 громад Київщини підписали Меморандуми про співпрацю з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ). Серед них була і Макарівська громада. Підписання угод сприятиме наданню комплексних соціальних, медичних та освітніх послуг населенню на територіях, що постраждали від російської агресії.

Що відомо про забезпечення укриттями закладів освіти на Київщині

Упродовж 2022-2023 років у Київській області відремонтували укриття майже в 900 закладах освіти. Цьогоріч планують облаштувати ще близько сотні укриттів в освітніх установах регіону.

У дитсадку в селі Крюківщина відкрили відремонтоване укриття. Його площу збільшили удвічі. Там облаштовані місця для інклюзивних занять зі спеціалістами та спортзал.

В Українці на території ліцею з'явилось укриття подвійного призначення. Сховище під час небезпеки зможе прийняти понад 600 людей, а за відсутності тривог слугуватиме спортзалом.

В Юрівському ліцеї Гатнянської громади відкрили укриття, яке вміщує 700 людей одночасно. Тут навчаються 365 дітей — переважно з сіл Юрівка та Віта-Поштова. Укриття є одним із найбільших в закладах освіти області — 725 м кв.

Наразі зводять бомбосховище у Гоголівському ліцеї, що в Броварському районі. Через відсутність укриття частина ліцеїстів змушені навчаютися дистанційно.

Будується протирадіаційне укриття на території Мархалівської гімназії у Фастівському районі. Через відсутність власного сховища гімназисти змушені навчатися у школі іншого населеного пункту.

На території Переяславського ліцею №5 теж зводять протирадіаційне укриття. Після введення сховища в експлуатацію ліцеїсти зможуть навчатися в одну зміну.