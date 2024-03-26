До 2025 року буковинцям слід оформити право власності на паї, щоб не втратити їх – інакше ці ділянки перейдуть у комунальну власність. Йдеться про людей, які мають сертифікати на паї, але не зареєстрували їх в земельному кадастрі, не успадкували пай або не забрали сертифікат на ділянку у місцевій раді.

Суспільне Чернівці поспілкувалося з представниками трьох громад області. Розповідаємо, скільки неоформлених паїв мають, які їх визначають та що потрібно зробити жителям, аби зберегти паї.

Берегометська селищна рада

У 1996 році у Берегометі відбувалося "розпаювання" – тоді сертифікати на паї отримали понад 700 людей, каже провідний спеціаліст відділу земельних ресурсів селищної ради Владислав Іванюк. Відтоді більшість жителів приватизували ці ділянки й можуть розпоряджатися ними, зокрема, здавати в оренду.

Водночас є 45 людей, які не отримали сертифікати на паї, хоча вони були виписані на них. Через це понад 27 гектарів земель не передані нікому у користування чи власність. Йдеться про землі у селищі Берегомет та селі Долішній Шепіт.

Також частина жителів мають сертифікати, але досі не отримали державний акт про право власності на пай. За словами Іванюка, такий облік не ведуть, тому кількість таких жителів невідома.

"Ми маємо карти й знаємо, де розташовані паї. Наприклад, є поле на 10 гектарів, й ми бачимо, щоб там є 100 паїв, але не знаємо, хто отримав на них державні акти, а хто ні. Для цього треба робити окрему інвентаризацію. Вже у 2025 році будемо бачити, які ділянки не сформовані, визначити площу паїв серед полів та приймати їх у комунальну власність", – каже Іванюк.

Також є випадки, коли людина має державний акт й отримала право власності на пай, але інформація про це не внесена до земельного кадастру. Іванюк каже, у цьому разі потрібно звернутися до землевпорядника, щоб отримати кадастровий номер й зареєструватися у реєстрі.

Якщо цього не зробити до початку наступного року, людина може втратити право на пай. Торік жителі громади змогли приватизувати понад 80 паїв.

Топорівська сільська громада

У Топорівській громаді є 6150 паїв орієнтовною площею 3 700 гектарів, розповів Суспільному заступник голови Топорівської сільради Денис Павленчук. З них у земельному кадастрі зареєстровані 5 500, ще 650 не зареєстровані. Ділянки визначили під час оцифрування земельного фонду для геопорталу.

"Зареєстровані ділянки увійшли до геопорталу. Й так ми зрозуміли, де у нас є пай та чи приватизований він", – каже Павленчук.

За його словами, під час воєнного стану багато людей виїхали за кордон, долучилися до ЗСУ або не мають грошей на розробку технічної документації. Це ускладнює узаконення паю. Також люди не звертаються до нотаріусів, щоб успадковувати паї.

Сокирянська міська громада

У громаді майже 30 тисяч гектарів земельних паїв – це орієнтовно 50 тисяч ділянок. Їх виявили під час інвентаризації земель, яку проводять з 2021 року. За цей час виявили паї, які використовують без документів або не використовують взагалі, а також не успадкували чи не внесли до земельного кадастру. Через це громада недоотримувала гроші за користування паями.

У коментарі Суспільному начальниця відділу регулювання земельних відносин Наталя Ожеван повідомила, що впродовж трьох років на сесії міськради розглянули понад тисячу заяв про затвердження частки паю загальною площею 1200 гектарів.

Водночас на орієнтовно 300 паїв право власності неоформлене.

Як зберегти паї

Оформити паї можуть люди, які отримали на них сертифікат або їхні спадкоємці. Якщо цей сертифікат втратили, то можна звернутися до архіву, щоб його відновити. Про це на пресконференції 14 лютого розповідав директор міського Департаменту урбаністики та архітектури Андрій Тимофійчук. Без сертифіката підставою для оформлення права власності на пай має бути рішення суду.

Щоб оформити право власності на пай та зберегти його, буковинець має:

подати до місцевої ради заяву про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, щоб встановити межі ділянки;

звернутися до землевпорядної організації щодо розробки проєкту із землеустрою та встановлення меж ділянки;

зареєструвати земельну ділянку та присвоїти їй кадастровий номер;

звернутися до місцевої ради, щоб затвердити проєктну документацію із землеустрою;

звернутися до ЦНАПу, щоб отримати витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку.

За словами Ожеван, якщо право на пай та сертифікат належить померлій людині, спочатку потрібно його успадкувати та отримати свідоцтво про право на спадщину. З цим свідоцтвом спадкоємець має звернутися до місцевої ради та оформити право власності за процедурою.

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