На офіційному інтернет-представництві президента України зареєстрували звернення про надання звання Героя України загиблому військовому з Тернопільщини Сергію Марущаку.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Чоловік народився в селі Скородинцях. 25 лютого 2022 року дізнавшись про початок повномасштабного вторгнення Сергій приєднався до лав ЗСУ. Солдат був розвідником-санітаром третього розвідувального відділення, третього розвідувального взводу, розвідувальної роти військової частини А 0284. Він загинув 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання, поблизу міста Білогірське, Краматорського району, Луганської області. Військовому було 33 роки.

"Він для побратимів був справжнім та вірним другом, підтримкою в найскладніші моменти фронтового життя. Сергій був справжнім воїном, патріотом, зразком незламності та міцності духу. Був людиною слова, діла, чесним, прямолінійним, завжди з оптимізмом підходив до завдань, мав прекрасне почуття гумору, добре серце, був безжальним до ворога, але дуже турботливим та люблячим до своїх рідних та близьких, був справжнім сином України", — йдеться у повідомленні.

Військовий мешкав в селі Джуринській Слобідці, де був похований 15 травня 2022 року. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

Він кавалер ордена "За мужність" III ступеня посмертно, почесний громадянин міста Чорткова.

Також 25 лютого 2022 року пішов на фронт і рідний брат бійця Борис Марущак. Він брав участь в бойових діях у Бахмутському напрямку, та вважається зниклим безвісти від 25 травня 2022 року і по теперішній час.

Петицію зареєстрували 20 березня 2024 року. Станом на сьогодні, 26 березня 2024 року, вона набрала 7 717 голосів з 25 000 необхідних.