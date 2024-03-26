На Дніпропетровщині з 18 по 24 березня енергетики повернули світло у понад 250 населених пунктах, жителі яких залишилися без електропостачання внаслідок масштабних російських атак.

Про це йдеться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

"Минулого тижня ворог здійснив наймасштабніші атаки по енергетичних об'єктах країни за останній час. Руйнувань зазнали об'єкти генерації, передачі та розподілу електроенергії, що призвело до необхідності обмеження енергоспоживання. Зокрема в Дніпропетровській області для стабілізації ситуації довелося двічі застосовувати екстрені відключення світла", — зазначили у компанії.

Енергетики відновили електропостачання для 178 969 родин у 253 населених пунктах Дніпропетровщини, що були знеструмлені через удари військових РФ.

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