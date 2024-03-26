НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вночі у Запорізькому районі виникли дві пожежі — ДСНС
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

Вночі у Запорізькому районі виникли дві пожежі — ДСНС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа у Запорізькому районі
Пожежа у Запорізькому районі, 25 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Вночі, 26 березня, в одному з населених пунктів Запорізького району сталися дві пожежі. Ймовірна причина — коротке замикання електромережі. Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, на території дачного кооперативу сталося загоряння житлового будинку:

Вночі у Запорізькому районі виникли дві пожежі — ДСНС
Рятувальники гасять пожежу у Запорізькому районі, 25 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
"Рятувальники встановили, що горить двоповерховий житловий будинок та домашні речі в ньому на загальній площі 70 кв.м. Надзвичайники ліквідували загоряння", — йдеться в повідомленні.

Також вночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння приватного житлового будинку в одному із сіл Запорізького району:

Вночі у Запорізькому районі виникли дві пожежі — ДСНС
Пожежа у Запорізькому районі, 25 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
"Надзвичайники оперативно приборкали пожежу загальною площею 40 кв.м та не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані будинки".

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Пожежа у багатоповерхівці
У Хмельницькому під час пожежі врятували трьох людей
У Полтаві 26 березня під час пожежі в квартирі загинула жінка
У Полтаві під час пожежі в квартирі загинула жінка
Вогонь
На Одещині сталась пожежа, на місці виявили тіло жінки
Пожежа у Коломацькій громаді
Пожежа у будинку біля Полтави: людину госпіталізували до лікарні
На початок