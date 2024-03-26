Вночі у Запорізькому районі виникли дві пожежі — ДСНС

Вночі, 26 березня, в одному з населених пунктів Запорізького району сталися дві пожежі. Ймовірна причина — коротке замикання електромережі. Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, на території дачного кооперативу сталося загоряння житлового будинку:

Рятувальники гасять пожежу у Запорізькому районі, 25 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

"Рятувальники встановили, що горить двоповерховий житловий будинок та домашні речі в ньому на загальній площі 70 кв.м. Надзвичайники ліквідували загоряння", — йдеться в повідомленні.

Також вночі до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння приватного житлового будинку в одному із сіл Запорізького району:

Пожежа у Запорізькому районі, 25 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

"Надзвичайники оперативно приборкали пожежу загальною площею 40 кв.м та не допустили розповсюдження вогню на поруч розташовані будинки".

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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