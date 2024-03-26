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У ДТП на Миколаївщині загинула людина
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У ДТП на Миколаївщині загинула людина

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Рятувальники, ДТП, аварія
Рятувальник деблокує тіло загиблої людини. Миколаївщина, 25 березня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

На автошляху у Вознесенському районі Миколаївської області сталась дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок зіткнення автомобіля з деревом загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

За інформацією надзвичайників, 25 березня о 23:34 на спецлінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі С151004 біля села Крутоярка Єланецької територіальної громади Вознесенського району.

"Автомобіль OPEL VECTRA з'їхав у кювет з подальшим зіткненням з деревом. Рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини прибули на виклик. За допомогою гідравлічного інструмента співробітники ДСНС деблокували тіло загиблого пасажира — чоловіка 1991 року народження та передали бригаді швидкої медичної допомоги", — йдеться в повідомлені.

Станом на 26 березня правоохоронці встановлюють обставини події, повідомили у ГУ ДСНС.

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