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У Гуляйполі на Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталася пожежа — ДСНС
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У Гуляйполі на Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталася пожежа — ДСНС

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Наслідки обстрілів у Гуляйполі
Наслідки обстрілів, Запорізька область, березень 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Минулої доби, 25 березня, в Гуляйполі Пологівського району Запорізької області внаслідок російських обстрілів сталася пожежа.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горів гараж. Загалом вогнем охопило 20 кв.м. Надзвичайники загасили пожежу.

У Гуляйполі на Запоріжжі внаслідок обстрілів РФ сталася пожежа — ДСНС
Наслідки обстрілів, Запорізька область, березень 2024 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
"Інформація про постраждалих та загиблих не надходила", — йдеться в повідомленні.

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