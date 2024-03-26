Нацгвардійці військової частини 3056 у складі Сил оборони брали участь в операціях зі звільнення Високопільської та Чорнобаївської громад. Нині – боронять правий берег Херсонщини. У День Національної гвардії України ми поговорили з командиром частини Русланом Кузмічем про шлях очолюваних ним підрозділів від початку повномасштабного вторгнення Росії і завдання, які стоять перед бійцями зараз.

Руслан Кузьміч продовжив династію військових, сам вже служить майже тридцять років. У перші години повномасштабного вторгнення Росії підрозділи очолюваної ним військової частини зустрічали вогнем російські диверсійно-розвідувальні групи біля Каховської ГЕС. Вели бої за Антонівський міст у Херсоні.

"Частина разом зі мною була на півдні, починаючи від Херсона, потім – оборона Миколаєва, потім – Миколаївський напрямок для звільнення Херсонщини й Нововоронцовський напрямок. У складі Сил оборони на різних напрямках бійці нашої частини докладали зусиль до звільнення Херсона та Херсонщини, на цей момент правобережної", — говорить Руслан Кузьміч.

Підрозділи військової частини 3056 у складі Сил оборони брали участь в операціях зі звільнення Високопілля, навколишніх сіл, а також — Посад-Покровського. 11 листопада 2022 року нацгвардійці зайшли до Херсона.

"Емоції! Ці емоції не передати. По-перше, і радість, і жах, коли бачиш те, що залишив ворог на нашій землі, що залишилось від наших міст і сіл. Дуже зворушливо було, коли люди виходили на дорогу і зустрічали зі сльозами на очах, в тому числі й діти. Жителі Херсона – це дійсно незламні жителі, які це довели не один раз. Те, що вони робили — без страху, продовжували боротись своїми силами з противником, всіма силами та можливостями продовжували підтримувати Україну. І в той день, коли ми зайшли, то нас люди зустрічали зі словами вдячності, зі сльозами на очах радості. Це дуже незабутньо для нас було, в першу чергу. А по-друге, ми розуміли, що вони почнуть обстріли, а люди навіть не реагували на це, не звертали увагу і продовжували радіти й перебувати на Площі, хоча це дуже ризиковано було", — згадує командир військової частини 3056.

Після деокупації правобережної Херсонщини нацгвардійці взялися до виконання бойових завдань. Їх багато, говорить Кузміч, головні – не допустити просування російської армії й створити умови для того, щоб відкинути її якомога далі.

"Україна повинна бути вільна. Ми повинні зробити все, щоб ворог залишив нашу територію, нашу землю. І ні в якому разі не продовжив свою агресію далі. Завдяки цьому я розумію, що кожен військовослужбовець не тільки Національної гвардії, а й Сил оборони прикладає максимум зусиль для цього, ризикуючи своїм життям, віддаючи свої життя для того, щоб люди могли спокійно лягати й спокійно прокидатись на мирній Херсонщині, в мирній Україні, щоб завжди було мирне небо", — говорить Руслан Кузьміч.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.