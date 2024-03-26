Рибпатрульні Дніпропетровщини викрили грубе порушення правил рибальства на річці Самара поблизу села Піщанка Новомосковського району.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Дніпропетровського рибоохоронного патруля.

За повідомленням, виявили двох чоловіків, які ловили рибу з металевого човна забороненими знаряддями – трьома сітками.

Вони незаконно виловили 105 карасів сріблястих, 8 окунів, 6 щук, три тарані та одного судака. Загальна вага — 23,5 кг. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 220 388 грн.

На порушників складено протоколи про адміністративне правопорушення за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративні порушення. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Наразі розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Сітки та незаконно добутий вилов, а також човен вилучені.

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