Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 26 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
За день Нікопольський район пережив майже півтора десятка атак армії РФ: наслідки
За день 26 березня Нікопольський район Дніпропетровщини пережив майже півтора десятка атак армії РФ. Потрощено 10 хат господарську споруду, приватне підприємство, санаторій і декілька ліній електропередач.
Загиблих та поранених немає.
На Дніпропетровщині судитимуть посадовців за розкрадання коштів
На Дніпропетровщині через розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт їдальні для військових, судитимуть керівництво фірми. Збитки державі оцінюють більш ніж на 3,7 мільйона гривень.
Над Криворіжжям збили ракету
У Криворізькому районі Дніпропетровщини українські військові збили ракету, повідомив керівник ОВА Лисак.
У Дніпрі затримали шістьох вимагачів
У Дніпрі в ході спецоперації затримали шістьох чоловіків за підозрою у вимаганні 14 тисяч доларів США неіснуючого боргу, незаконному позбавленні волі людини та заволодінні її документами.
Під час обшуків за місцями проживання та в автівках учасників групи вилучили мобільні телефони, зброю, корпуси й запали до гранат, набої, автомобілі та гроші.
На Дніпропетровщині висадили евакуйований з Запорізької області клен
На Дніпропетровщині висадили чотири тисячі саджанців клену, евакуйованого з Гуляйпільського лісництва, що на Запоріжжі. Лісництво, розташоване лишень за 10 кілометрів від зони бойових дій. Місцеві лісівники не мають доступу до значної частини території, адже вести лісогосподарську діяльність там небезпечно.
На в`їзді на Новий міст у Дніпрі сталася ДТП, утворився затор
У Дніпрі на в`їзді на Новий міст зі сторони Лівого берега сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. Утворився затор, який тягнеться до віадука на проспекті Слобожанський, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Дзюдоїсти-кадети з Дніпропетровщини вибороли медалі на Кубку Європи
Дмитро Лебідь й Олег Фесенко з Дніпропетровщини у складі збірної України вибороли бронзові нагороди на Кубку Європи з дзюдо серед кадетів.
Збірна України з дзюдо U18 загалом стала найкращою командою на Кубку Європи, виборовши п`ять золотих, три срібних й шість бронзових нагород.
У Дніпрі 28 березня планують завершити опалюваний сезон
Через потепління у Дніпрі опалювальний сезон планують завершити 28 березня. Про це йдеться у пресрелізі міської ради, який отримало Суспільне.
Продовжать отримувати тепло пологові будинки та інтернатні установи.
У Дніпрі в кількох районах припинено водопостачання
У Дніпрі через проведення аварійних робіт тимчасово припинено водопостачання жителям кількох вулиць.
Адреси, за якими немає води:
- селище Одинківка;
- вулиця Панікахи, будинки 117, 119, 121;
- Запорізьке шосе, будинок 82;
- вулиці Сонячна Набережна, будинки 36-62;
- вулиця Балакліївська, будинки 2-8;
- вулиця Любарського, будинки 85-107;
- вулиця Володимира Івасюка, будинки 25, 29;
- проспект Науки, будинки, 6, 8г, 27, 29, 31.
Відновити водопостачання обіцяють протягом дня.
Якою буде погода 26 березня
На 26 березня синоптики прогнозують на Дніпропетровщині хмарну погоду. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14° тепла.
Обстріли Нікопольщини: зведення ОВА
Вранці 26 березня війська РФ з артилерії двічі обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині: поранена 91-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені оселі, газогін та лінії електропередач.
У Дніпрі тимчасово вимкнуть електропостачання на двох вулицях
Через проведення планових робіт 26 березня на деяких вулицях у Дніпрі вимикатимуть електропостачання.
З 09:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
- вул. Надії Алексєєнко: 106;
- вул. Аеропорт: 39, 113, 114.