У Дніпрі затримали шістьох вимагачів

У Дніпрі в ході спецоперації затримали шістьох чоловіків за підозрою у вимаганні 14 тисяч доларів США неіснуючого боргу, незаконному позбавленні волі людини та заволодінні її документами.

Під час обшуків за місцями проживання та в автівках учасників групи вилучили мобільні телефони, зброю, корпуси й запали до гранат, набої, автомобілі та гроші.