В Одесі через повалені дерева ускладнений проїзд вулицями: які адреси

В Одесі через негоду повалені дерева, на деяких вулицях є підтоплення та ускладнено рух для автомобілів.

Про це 26 березня повідомили в Одеській міськраді.

У мерії зазначили, що комунальні служби працюють в посиленому режимі. З 7:00 ранку раку працівники КП "Міськзелентрест" виконують роботи з розпилу та вивезення повалених дерев.

Наразі ускладнений проїзд за такими адресами: вул. Левітана, 98 та вул. Ангарська, 4. Там дерева впали на проїжджу частину, ускладнений рух автомобілів.

ОНОВЛЕНО о 11:01. Станом на 10:00 в Одесі відомо про 14 повалених дерев, повідомили у міськраді. Працівники КП "Міськзелентрест" ліквідовують наслідки негоди.

На 26 березня в Одесі оголосили штормове попередження. Очікуються дощ та пориви північно-західного вітру.

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