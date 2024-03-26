У Запоріжжі 26 березня не буде світла: адреси

Сьогодні, 26 березня, у Запоріжжі за деякими адресами відбудеться відключення електропостачання. Зокрема, світла не буде з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".

Зазначається, що відключення пов'язані з плановими та терміновими ремонтними роботами фахівцями підприємства.

Зокрема, з 08:00 до 17:00 без електрики будуть будинки за адресами:

вул. Святоволодимирівська 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59;

вул. Культурна 42, 42 а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 64 а, 65, 66, 67, 69;

вул. Польова 35 – 41, 43, 44 – 68, 47 – 51, 53, 55 – 63, 65;

вул. Олександра Невського 199-221, 223-249, 228-246;

вул. Стартова 14, 30, 32, 34, 36, 31-63, 38-42, 44, 46, 48, 50-60, 62, 64, 66, 69, 71, 70, 71 а, 94;

вул. Лейтенантська 1, 3, 2005, 2-24, 25-33, 26-34, 35, 36-48, 37-49, 5, 50-60, 51-61, 7-23;

пров. Архангела Михайла 19, 1 а, 1 б, 2-12, 20, 20 а, 21, 23, 26, 28, 3, 5, 7-11, 13;

вул. Оптимістична 26-30, 36, 36 А, 21-35, 35 A;

вул. Ракетна 18, 20, 22, 1 а, 24, 26/1, 28 – 40, 27, 3, 13, 31, 35 а;

вул. Розваги 12, 17-19, 19/1, 16, 21-25, 27 а, 27 б, 28 а, 34, 25 а, 28, 27;

вул. Академіка Курчатова 1, 13, 5, 17, 19, 18, 2, 1 в, 2-12. 14, 16, 20, 21, 23, 22-42, 25, 27, 29, 29 а, 3-11, 31-41, 43-51, 44-52

Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії на наступні дні можна ознайомитись за посиланням.

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