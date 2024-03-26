Протягом минулої доби, 25 березня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 26 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 380 ударів по містах та селах Запорізької області:
- чотири авіаційні — по Роботиному та Малій Токмачці;
- три рази застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
- 97 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
- 276 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 25 березня 2024. Фото: Telegram/Іван Федоров
"Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.
Також минулої доби, 25 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.
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