Протягом минулої доби, 25 березня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 380 ударів по містах та селах Запорізької області:

чотири авіаційні — по Роботиному та Малій Токмачці;

три рази застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;

97 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;

276 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.

Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 25 березня 2024. Фото: Telegram/Іван Федоров

"Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 25 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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