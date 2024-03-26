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Армія РФ за минулу добу завдала 380 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
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Армія РФ за минулу добу завдала 380 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

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Обстріли по Запорізькій області
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, березень 2024. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 25 березня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 26 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 380 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • чотири авіаційні — по Роботиному та Малій Токмачці;
  • три рази застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;
  • 97 безпілотниками атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку;
  • 276 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки.
Армія РФ за минулу добу завдала 380 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
Наслідки обстрілів по Запорізькій області, 25 березня 2024. Фото: Telegram/Іван Федоров

"Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 25 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ чотири рази атакувала позиції Сил оборони в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового Запорізької області, повідомили в Генштабі ЗСУ.

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