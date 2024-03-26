Сімсот шістдесят другий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 25 по 26 березня в Одеській області минула під сигнал повітряної тривоги, у Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА. Більше про події у регіоні — у хроніці Суспільне Одеса.
Через ракетну атаку РФ по Одесі 25 березня постраждали 10 людей — ОВА
Внаслідок ракетного обстрілу Одеси 25 березня постраждали десять людей, семеро з них перебувають у лікарні, повідомив голова ОВА Кіпер.
Пошкоджень зазнали близько 300 квартир. Декілька будівель зруйновано. Значні ушкодження отримав Палац спорту, додав він.
Фото наслідків подвійного ракетного удару РФ по Одесі 25 березня: є поранені
Увечері 25 березня близько 17:30 в Одесі пролунала серія вибухів. Російська армія уразила подвійним ударом рекреаційну зону міста. Дві будівлі зруйновані, в будинках навколо вибите скло.
На місці влучання були кореспонденти Суспільного.
Одеса та Одеський район повертаються до графіків стабілізаційних відключень — ДТЕК
26 березня в Одесі та Одеському районі області знов діють графіки стабілізаційних відключень. Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.
22 березня російська армія атакувала регіон безпілотниками, під час атаки пошкодило енергооб'єкти. Також уночі 24 березня під час ще однієї атаки РФ пошкодило один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго.
За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони завдали 14 авіа та ракетних ударів по позиціях військ РФ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
За добу війська РФ завдали чотирьох ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.
У Чорному морі відсутні російські ракетоносії
Станом на 06:00 армія РФ тримає один корабель в акваторії Чорного моря, в Азовському жодного, повідомили у ВМС ЗСУ.