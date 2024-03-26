Сімсот шістдесят другий день війни. Хроніка подій в Одеській області

За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони завдали 14 авіа та ракетних ударів по позиціях військ РФ. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За добу війська РФ завдали чотирьох ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 106 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 12 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.