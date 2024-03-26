762 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 25 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів обстріляли понад десять населених пунктів. Зокрема Солончаки, Тягинку та Іванівку.
- Армія РФ атакувала керованими авіабомбами села у Херсонському районі. Зруйновані адміністративна будівля, освітній заклад та будинок культури.
- Колишньому голові Комишанської селищної ради оголосили ще одну підозру в колабораціонізмі. За вчинення злочину проти основ національної безпеки України підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення.
- У Херсоні затримали чоловіка та жінку, які під час тимчасової окупації міста співпрацювали з РФ та охороняли катівні. Обом загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- Агропідприємства та фермери Херсонщини проводять посівну. Площі втричі перевищують показник минулого року. Засіяти планують 153 тисячі гектарів землі. Це стало можливим завдяки інтенсивному розмінуванню полів.
Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18:00 26 березня 2024 року
Упродовж доби армія РФ з артилерії обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них Солончаки, Іванівка та Тягинка, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.
Також за даними Генштабу, війська РФ тричі намагались штурмувати позиції українських захисників в районі населеного пункту Кринки.
На деокупованій Херсонщині вже розмінували понад 350 кілометрів доріг
Від початку робіт з розмінування деокупованої Херсонської області піротехніки розмінували понад 350 кілометрів доріг між містами та селами, повідомляється на сторінці у Facebook ГУ ДСНС області.
Психологічна, медична та соціальна допомога: у Херсоні працює Центр комплексної підтримки дітей та дорослих
У Херсоні в "Центрі комплексного реагування та надання підтримки: інтеграція базової допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства на Сході та Півдні України". Тут херсонці можуть отримати не тільки медичну, а й психологічну та соціальну допомогу.
"Вільні читають українською": для укриттів Херсонщини передали ще понад 430 книг з усієї України
Молодіжний проєкт "Книги в укритті" отримали ще 432 книги з усіх куточків України. Їх передали у рамках всеукраїнської акції "Вільні читають українською", написав на сторінці у Facebook заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.
"Особлива вдячність Віталії Фляшко із Міжгір'я Закарпатської області. Вона відправила 240 книг для дітей. Дякуємо усім небайдужим поціновувачам книг, хто підтримує жителів Херсонщини у ці непрості часи", — йдеться у повідомленні.
Акції "Вільні читають українською" та "Один студент — одна книжка для Херсона" триває. До неї можуть долучитись усіх охочі.
На ТОТ Херсонщини у бібліотеки завезли пропагандистські псевдоісторичні книги з Рязані — ЦПД
На Херсонщину у тимчасово окуповані бібліотеки Скадовська, Генічеська та Чаплинки російські окупанти завезли партію пропагандистських псевдоісторичних книг з Рязані РФ. Натомість українські книги спалюють або викидають, повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
Військові РФ дронами вдарили по гуманітарному автобусу на Херсонщині
У Одрадокам'янці на Херсонщині російські військові двома FPV-дронами вдарили по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Автобус та вантаж знищені, водій та пасажири не постраждали, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Колишнього депутата облради підозрюють у колабораційній дільності
Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності колишньому депутату Херсонської обласної ради. Він добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами та очолив "відділ освіти" окупованої Каховки. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі.
Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників
Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили, повідомили в Херсонській ОВА.
В ОВА показали, який вигляда має Червоний Маяк після авіаудару армії РФ
Такий вигляд має Червоний Маяк Бериславського району на Херсонщині після вчорашньої авіаатаки армії РФ. Пошкоджені майже з десяток будинків місцевих та будівлі аграрного підприємства, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини та вдарила керованими авіабомбами по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку
Російські війська минулої доби вдарили керованими авіабомбами по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку на Херсонщині. Також обстріляли 12 населених пунктів.
Пошкоджені багатоповерхівка, 10 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошкола та автомобілі. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Погода на Херсонщині 26 березня
Сьогодні у Херсоні та області буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря до 12° тепла, повідомили в Херсонському обласному центрі з гідрометеорології.