"Вільні читають українською": для укриттів Херсонщини передали ще понад 430 книг з усієї України

Молодіжний проєкт "Книги в укритті" отримали ще 432 книги з усіх куточків України. Їх передали у рамках всеукраїнської акції "Вільні читають українською", написав на сторінці у Facebook заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.

"Особлива вдячність Віталії Фляшко із Міжгір'я Закарпатської області. Вона відправила 240 книг для дітей. Дякуємо усім небайдужим поціновувачам книг, хто підтримує жителів Херсонщини у ці непрості часи", — йдеться у повідомленні.

Акції "Вільні читають українською" та "Один студент — одна книжка для Херсона" триває. До неї можуть долучитись усіх охочі.