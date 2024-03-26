НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Авіаатаки армії РФ, затримання охоронців катівень, весняна посівна. 762 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиОКУПАЦІЯДеокупаціяРегіони

Авіаатаки армії РФ, затримання охоронців катівень, весняна посівна. 762 день війни: хроніка подій в Херсонській області

Оновлюється
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Обстріли РФ, Херсонщина, влучання КАБ, руїни
Будинки зруйновані російськими КАБами, Херсонщина, січень 2024 року. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

762 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 25 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

Головне на цей час

Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 18:00 26 березня 2024 року

Упродовж доби армія РФ з артилерії обстріляла понад 10 населених пунктів Херсонської області. Серед них Солончаки, Іванівка та Тягинка, повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

Також за даними Генштабу, війська РФ тричі намагались штурмувати позиції українських захисників в районі населеного пункту Кринки.

На деокупованій Херсонщині вже розмінували понад 350 кілометрів доріг

Від початку робіт з розмінування деокупованої Херсонської області піротехніки розмінували понад 350 кілометрів доріг між містами та селами, повідомляється на сторінці у Facebook ГУ ДСНС області.

Психологічна, медична та соціальна допомога: у Херсоні працює Центр комплексної підтримки дітей та дорослих

У Херсоні в "Центрі комплексного реагування та надання підтримки: інтеграція базової допомоги постраждалим від гендерно-зумовленого насильства на Сході та Півдні України". Тут херсонці можуть отримати не тільки медичну, а й психологічну та соціальну допомогу.

"Вільні читають українською": для укриттів Херсонщини передали ще понад 430 книг з усієї України

Молодіжний проєкт "Книги в укритті" отримали ще 432 книги з усіх куточків України. Їх передали у рамках всеукраїнської акції "Вільні читають українською", написав на сторінці у Facebook заступник голови Херсонської ОВА Володимир Клюцевський.

"Особлива вдячність Віталії Фляшко із Міжгір'я Закарпатської області. Вона відправила 240 книг для дітей. Дякуємо усім небайдужим поціновувачам книг, хто підтримує жителів Херсонщини у ці непрості часи", — йдеться у повідомленні.

Акції "Вільні читають українською" та "Один студент — одна книжка для Херсона" триває. До неї можуть долучитись усіх охочі.

На ТОТ Херсонщини у бібліотеки завезли пропагандистські псевдоісторичні книги з Рязані — ЦПД

На Херсонщину у тимчасово окуповані бібліотеки Скадовська, Генічеська та Чаплинки російські окупанти завезли партію пропагандистських псевдоісторичних книг з Рязані РФ. Натомість українські книги спалюють або викидають, повідомляє в Telegram Центр протидії дезінформації.

Херсонська область — відбій повітряної тривоги!

Херсонська область — повітряна тривога!

Військові РФ дронами вдарили по гуманітарному автобусу на Херсонщині

У Одрадокам'янці на Херсонщині російські військові двома FPV-дронами вдарили по автобусу, який віз гуманітарну допомогу. Автобус та вантаж знищені, водій та пасажири не постраждали, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Колишнього депутата облради підозрюють у колабораційній дільності

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності колишньому депутату Херсонської обласної ради. Він добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами та очолив "відділ освіти" окупованої Каховки. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомили в прокуратурі.

Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників

Армія РФ атакувала Берислав на Херсонщині з безпілотників. Поранений 50-річний чоловік. З вибуховою травмою та пораненням ніг його ушпиталили, повідомили в Херсонській ОВА.

В ОВА показали, який вигляда має Червоний Маяк після авіаудару армії РФ

Такий вигляд має Червоний Маяк Бериславського району на Херсонщині після вчорашньої авіаатаки армії РФ. Пошкоджені майже з десяток будинків місцевих та будівлі аграрного підприємства, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Армія РФ обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини та вдарила керованими авіабомбами по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку

Російські війська минулої доби вдарили керованими авіабомбами по Микільському, Зміївці та Червоному Маяку на Херсонщині. Також обстріляли 12 населених пунктів.

Пошкоджені багатоповерхівка, 10 приватних будинків, адмінбудівля, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошкола та автомобілі. Загиблих та поранених немає, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

Погода на Херсонщині 26 березня

Сьогодні у Херсоні та області буде хмарно з проясненнями, часом дощ. Вітер північний 7-12 м/с. Температура повітря до 12° тепла, повідомили в Херсонському обласному центрі з гідрометеорології.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Священник, держзрада, Сумська область
"Біс попутав, накрило мене": засуджений священник із Ямполя на Сумщині розповів про вчинену держзраду
Rheinmetall
Євросоюз виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва снарядів
Зеленський провів зустріч з делегацією парламенту Естонії
Зеленський зустрівся з делегацією парламенту Естонії: про що говорили
генерал марсель харків
Прикордонний Харків: загрози й оборона. Перше інтерв’ю генерала Сергія "Марселя" Мельника після замаху РФ
На початок