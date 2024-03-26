Харківщину вночі атакували "шахеди"; на Дніпропетровщині знищили дрон росіян; Міноборони РФ прозвітувало про нібито перехоплення 13 снарядів Vampire над Бєлгородщиною та подробиці ліквідації Іллі Киви й Владлена Татарського — Суспільне підготувало головні новини ранку 26 березня.

1. Харківщину вночі атакували "шахеди"

У Харкові вночі 26 березня пролунало щонайменше п’ять вибухів, повідомили кореспонденти Суспільного.

Влучання одного "шахеда" зафіксоване у землю біля нежилої будівлі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Попередньо, без поранених.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував про щонайменше вісім збитих російських безпілотників над Харківщиною.

2. На Дніпропетровщині ввечері знищили дрон росіян

Ввечері, 25 березня, українські захисники знищили російський безпілотник в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що в регіоні працювала ППО.

"Оборонці збили ворожий безпілотник у Дніпровському районі", – написав голова ОВА у Telegram.

Контекст: Перед тим, як у Дніпрі пролунали вибухи у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. У Дніпрі було чути вибухи.

3. Міноборони РФ прозвітувало про нібито знищення 13 снарядів Vampire над Бєлгородщиною

Міністерство оборони Росії повідомило про начебто знищення вночі над Бєлгородщиною засобами ППО 13 снарядів, випущених із реактивної системи залпового вогню RM-70 Vampire.

До цього губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що в результаті нічної атаки на Бєлгородську область РФ було збито 13 повітряних цілей.

За його даними, постраждали двоє людей у ​російському ​селищі Дубове, їх госпіталізували. Частково зруйновані 20 житлових будинків та одна господарська споруда.

4. Малюк розповів подробиці ліквідації Киви й Татарського

Голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу ICTV під час телемарафону "Єдині новини" заявив, що СБУ не причетна до ліквідації проросійського політика Іллі Киви та пропагандиста Владлена Татарського.

Водночас голова української спецслужби поділився подробицями цих диверсій та замахами на інших ворогів України.

Зокрема вперше стало відомо, що Киву ліквідували кулями калібру 9×19 мм із контрольним пострілом у голову.

Татарському в останній день його життя подарували статуетку у вигляді подарункового погруддя, начиненого вибухівкою, де було 400 грамів термобаричного боєприпасу.

Міністра внутрішніх справ "ЛНР" Корнета вибухівкою підірвали у перукарні, а на Захара Прилєпіна вчинили замах в автівці.

Контекст: Очільник Служби безпеки України Василь Малюк також заявив, що атаки українських дронів на нафтопереробні заводи у Росії на 12% зменшили видобуток і перероблення нафти.