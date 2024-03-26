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У громаді на Тернопільщині завершився другий етап змагань "Пліч-о-пліч"
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У громаді на Тернопільщині завершився другий етап змагань "Пліч-о-пліч"

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Змагання "Пліч-о-пліч" у Великобірківській громаді
Змагання "Пліч-о-пліч". Фото: Оксана Підборочинська-Семенів

На Тернопільщині у Великобірківській селищній територіальній громаді завершився другий етап спортивних змагань "Пліч-о-пліч".

Про це Суспільному повідомив Великобірківський селищний голова Любомир Ковч.

Участь у змаганнях взяли 12 шкільних команд Великобірківської громади. 140 учасників протягом двох місяців змагалися у 5 видах спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черліденг.

Змагання "Пліч-о-пліч", Тернопільщина, 25 березня, 2024
Учасники змагань. Оксана Підборочинська-Семенів

За результатами змагань ІІ етапу Великобурківську громаду представлятимуть команди Великобірківського ліцею імені С.Балея у таких видах спорту як волейбол, баскетбол, спортивне орієнтування, футзал. У черліденгу представлятиме команда Малоходачківської гімназії.

Змагання "Пліч-о-пліч", Тернопільщина, 25 березня, 2024
Змагання "Пліч-о-пліч". Фото: Оксана Підборочинська-Семенів

Учасникам команд та переможцям почесні гості вручили м’ячі та нагороди.

Змагання "Пліч-о-пліч", Тернопіль, 25 березня, 2024
Нагороди змагань "Пліч-о-пліч". Фото: Оксана Підборочинська-Семенів

Проєкт "Пліч-о-пліч" шкільні ліги — це спортивні змагання, розроблені за світовим та європейським досвідом. Вони будуть проводитись щорічно, розподілені на кілька логічних етапів, розповів заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

На участь в лігах на Тернопільщині зареєструвалися 1 195 команд. Вони змагатимуться в п’яти видах спорту. Змагання проводить обласна військова адміністрація спільно з громадами області.

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