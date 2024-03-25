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Купив паспорт через інтернет: на в'їзді до Києва зупинили чоловіка з підробленим документом
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Купив паспорт через інтернет: на в'їзді до Києва зупинили чоловіка з підробленим документом

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На в'їзді до Києва зупинили чоловіка з підробленим паспортом, купленим через інтернет
Паспорт громадянина України з ознаками підробки, Київ, 24 березня 2024 р. Фото: ДПСУ

На в'їзді до Києва прикордонники зупинили чоловіка з підробленим паспортом. Чоловік розповів, що оригінал документа він втратив і звернувся за оголошенням в інтернеті про швидке відновлення документів.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що на блокпосту в передмісті столиці пасажир одного з автомобілів надав на перевірку документ, в якому прикордонник одразу помітив ознаки підробки. Зокрема, пластикова ID-картка не мала голографічних елементів захисту.

Власник фальшивого паспорта розповів, що загубив свій документ, а коли терміново знадобився новий, він знайшов в інтернеті оголошення про виготовлення паспортів на замовлення. Ділки запевнили молодика, що їхня робота законна і документ внесений до необхідних реєстрів. За "послугу" замовник заплатив менше тисячі гривень. За словами чоловіка, він не здогадувався про підробку.

Власника підробленого паспорта передали представникам Нацполіції для з'ясування всіх обставин виявленого правопорушення. За фактом події почали розслідування за ст. 358Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів Кримінального кодексу України.

Раніше у Держприкордонслужбі повідомили, що зупинили киянина, який хотів перетнути кордон зі Словаччиною за чужими документами. Чоловік пред'явив на пункті пропуску копію паспорта громадянина Нігерії, видаючи себе за іноземця.

Також на словацькому кордоні затримали уродженця Таджикистану, який кілька років проживає в Києві та отримав українське громадянство. Щоб залишити країну, чоловік підробив документи, що він начебто є батьком трьох дітей-таджиків.

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