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Квіти, полуниця й помідори. У Кропивницькому облаштовують публічний сад на даху
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Квіти, полуниця й помідори. У Кропивницькому облаштовують публічний сад на даху

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У Кропивницькому садять публічний сад на даху
Рослини, вирощені на даху Гончаренко центру в Кропивницькому. Facebook/Гончаренко центр Кропивницький

У Кропивницькому садитимуть публічний сад на даху. Цей проєкт четвертий рік поспіль реалізують у Гончаренко центрі.

Про це Суспільному розповіла директорка центру Вікторія Талашкевич. За її словами, розпочинається новий сезон, і тому нині набирають групу до 30 людей, які б хотіли вирощувати в ящиках на даху квіти, овочі й зелень. Ящики дають усім охочим безплатно. Насіння треба принести самим.

"Ми запрошуємо волонтерів і волонтерок, які хочуть взяти собі під опіку контейнер. Узагалі концепція проєкту щоб публічні простори за нашим прикладом містяни перетворювали на сади. Щоб вони вирощували те, що потрібно для себе і своєї родини, у форматі публічного саду, у міських умовах, без двох гектарів землі. Але якщо брати один контейнер, то, звичайно, ним опікуються більше для задоволення й терапії. Переважно садять квіти й зелень. Але торік садили й моркву, і картоплю, і полуницю, і помідори".
У Кропивницькому садитимуть публічний сад на даху
Квіти на даху в Гончаренко центрі. Facebook/Гончаренко центр Кропивницький

У контейнерах уже є земля. Її потрібно буде самим досипати, бо ґрунт просідає після зими. Також у центрі можна брати садові інструменти й воду для поливання. Окрім цього, кураторка проєкту Анастасія Поліщук допоможе порадами щодо того, як доглядати за рослинами. Щоб стати учасником проєкту, потрібно заповнити заявку до 8 квітня.

Гончаренко центр працює щодня у будні з 14:00 до 18:00. Також можна зателефонувати за номером: 050-884-97-16.

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