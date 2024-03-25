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До 1 травня українці, які володіють закордонними компаніями, мають подати звіт у ДПСУ. Коментар адвоката з Дніпра
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До 1 травня українці, які володіють закордонними компаніями, мають подати звіт у ДПСУ. Коментар адвоката з Дніпра

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До 1 травня 2024 року усі українці, які володіють закордонними компаніями або частками у них, повинні надати звіт до Державної податкової служби, згідно з нормою про контрольовані іноземні компанії, розповів Суспільному адвокат Станіслав Ліфлянчик.

За його словами, закон стосується саме податкових резидентів України. За наявності у особи права на проживання за кордоном, звітувати до української податкової не потрібно. Він розповідає, таким чином держава контролюватиме витік грошей за кордон та сплату податків податковими резидентами України.

Ця норма актуальна для суб’єктів підприємницької діяльності будь-якої форми, зареєстрованих поза межами України. Повідомляти у ДПСУ необхідно, якщо особа має у власності понад 50% закордонного підприємства, або більше ніж 10%, за умови, якщо резиденти України володіють у такій компанії сумарною часткою у понад 50%.

За неподання інформації до податкової передбачено штраф в розмірі 776 000 гривень, каже Станіслав Ліфлянчик. Подавати інформацію слід впродовж 60 днів від моменту набуття або припинення контролю над компанією.

До 1 травня українці, які володіють закордонними компаніями мають подати звіт у ДПСУ. Коментар адвоката з Дніпра
Адвокат Станіслав Ліфлянчик. Фото: Суспільне Дніпро

У разі реєстрування бізнесу за кордоном, Україна не виступає посередником між фізичною особою та органами відповідної країни. Тож реєстрація такого бізнесу є, по суті, добровільною, наголошує адвокат. Втім каже, нині у його адвокатській практиці немає випадків, пов’язаних з реєстрацією закордонного бізнесу.

"Держава не має зобов’язання якимось чином доносити інформацію стосовно тих чи інших законів. Тож займаючись підприємницькою діяльністю в Україні мало хто наважується, досягнувши певного рівня, вести її без бухгалтера чи юриста. Це потрібно, аби слідкувати за змінами у законах та мінімізувати юридичні ризики", – каже він.

Автор Андрій Незнаєнко

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