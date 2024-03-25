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На Київщині всіх охочих навчають керувати дронами
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На Київщині всіх охочих навчають керувати дронами

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Підготовка до нацспротиву: перші 30 курсантів на Київщині вчилися пілотувати FPV-дрони
Дрон-квадрокоптер. ФОТО: Getty Images (ілюстративне)

На Київщині у межах програми підготовки до національного спротиву запустили безоплатний підготовчий курс з управління безпілотниками. На навчання прийшли перші 30 студентів.

Про це інформує пресслужба Київської військової обласної адміністрації.

Перше заняття, присвячене керуванню ударними БпЛА, відбулося 23 березня. Загалом курс підготовки до нацспротиву розрахований на 7 тижнів. Експлуатація дронів є однією з 16 дисциплін. Викладачами є інструктори центру "Open Sky", який з 2015 року за власними програмами тренує військових та цивільних. Курс складається з двох частин: "Керування FPV-дронами" та "Керування БПЛА типу DJI Mavic".

"Курсанти — це переважно молодь 22-25 років. І це дуже вмотивована молодь. Один із симуляторів, на яких вони працювали, максимально наближений до реальних військових дій. Спочатку ми знищували ворожу техніку – були влучання. Потім в практичному класі вже літали дронами", — розповідає про перше заняття співзасновник "Open Sky" Михайло Круглій.

Раніше в Київському обласному Центрі підготовки населення до національного спротиву стартував перший безкоштовний базовий курс для цивільних. Програма навчання включає 16 напрямів, зокрема тактичну та вогневу підготовку, тактичну медицину, роботу з БПЛА, виживання, протидію ворожим ІПСО та інше.

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