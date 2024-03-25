У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід кропивничанину Аліму Ібрагімлі, якого підозрюють у продажі посвідчень його громадської організації. Слідство вважає, що він робив це для перешкоджання мобілізації. Підозру чоловікові оголосили 13 березня за статтями "Перешкоджання діяльності Збройних Сил України" та "Шахрайство".

Про це розповів під час судового засідання прокурор Володимир Лещенко.

Під час минулого засідання (21 березня) запобіжний захід не обрали. Вирішили викликати свідків. Тоді Алім Ібрагімлі розповів, що його організація зареєстрована у 2021 році.

"Я є головою організації "Міжнародна асоціація націй". Наша організація за об’єднання тюркських країн, і ми за розвал Росії. Я сам особисто буваю на фронті, всі військові мене знають. 110-та бригада, 31-ша, 61-ша, Грузинський легіон, батальйон "Туран".

Цього разу у справі свідчили двоє чоловіків. Це учасники організації "Міжнародна асоціація націй". Суддя Катерина Юр’єва їх опитала. Своє обличчя вони попросили не показувати й не називати прізвищ. Розповідали, що збирали гроші на гуманітарну допомогу ЗСУ та жителям областей, які потерпають від обстрілів російської армії. З підозрюваним познайомилися в травні-червні 2022 року.

"З того часу спілкуємось, товаришуємо і допомагаємо Україні. Потім 10 днів перебування в Херсоні, коли потоп був. Він рятував з того берега під бомбардуваннями людей. Потім Авдіївка, новий рік. 31 числа він їде в Авдіївку, до 300 тисяч тільки на ліки пішло. Все, що він віз туди, розподілили по різних бригадах", — розповів у суді перший свідок.

Обидва свідки сказали, що про торгівлю посвідченнями нічого не знають.

Адвокат Юрій Усатенко сказав першому свідку, що є інформація, нібито свідок поставляв членів до організації і йому платили за кожного 100 доларів. За словами адвоката, це стало однією з підстав для обшуку Аліма Ібрагімлі. Адвокат запитав, чи відповідає це дійсності.

Перший свідок: Жодного чоловіка я туди не привів. Навіть мій брат туди пішов без мене.

Юрій Усатенко: Чи відомі вам випадки, що Алім Ібрагімлі комусь допомагав ухилитись від мобілізації?

Перший свідок: Ці посвідчення, які у нас є — це ми в організації перебуваємо. Хіба там написано, що ми волонтери чи що ми можемо в армію не йти?

Другий свідок також сказав, що Алім Ібрагімлі йому грошей не сплачував.

Адвокат Юрій Усатенко: Чи відомо вам, щоб він комусь платив за щось?

Другий свідок: Ні.

Адвокат Юрій Усатенко: Чи відомо вам, що Алім Ібрагімлі комусь допомагав ухилятись від мобілізації?

Другий свідок: Я не чув.

Суддя Катерина Юр’єва переглянула матеріали про один з трьох епізодів справи. За її словами, у Кіровоградській області з початку повномасштабної війни реєструють громадські структури, які позиціюють себе волонтерськими організаціями, керівники яких з корисливих мотивів надають місцевим мешканцям допомогу в ухиленні від військової служби.

"Отримано заяву від…. про те, що громадянин Ібграгімлі 18 січня 24 року повідомив, що у разі вступу у громадську організацію "Міжнародна асоціація націй" та здійснивши вступний внесок у сумі 20 тисяч гривень, він буде звільнений від мобілізації, що не відповідало дійсності".

Прокуратура просила обрати запобіжний захід 60 діб тримання під вартою. Суддя клопотання задовольнила частково.

"Застосувати до підозрюваного Ібграгімлі запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 130 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 393 тисячі 640 гривень".

Юрій Усатенко пояснив Суспільному, що якщо заставу не внесуть, Аліма Ібрагімлі можуть взяти під варту.

"Сторона захисту наполягала, щоб відмовити у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу — взяття під варту, оскільки підозра не обґрунтована. Закінчується розгляд справи, застава повертається заставодавцю. Зараз будемо розмовляти, чи є можливість. Я не можу сказати за Аліма Ібрагімлі. Однак якщо не внести, може бути обраний запобіжний захід у тому числі — взяття під варту".

На внесення застави або оскарження рішення є п’ять днів.

За даними речниці обласного управління СБУ Юлії Ткач, Служба безпеки України має записи розмов підозрюваного з членами схеми ухилення від мобілізації та з клієнтами, які хотіли купити документи про вступ до міжнародної волонтерської організації. Підозрюваному загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.