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Як на Дніпропетровщині тренують собак пошуково-рятувального загону. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Як на Дніпропетровщині тренують собак пошуково-рятувального загону. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Шукають людей під завалами після обстрілів армією РФ. Такий сценарій на тренуванні відпрацьовують собаки пошуково-рятувального загону "Антарес" з Павлограда, що на Дніпропетровщині.

Керівниця загону Лариса Борисенко розповіла, що подібні тренування кінологи проводять раз на тиждень.

За її словами, тварини складають нормативи: етап пошуку, а також етап на спритність та слухняність. Так привчають недосвідчених собак не боятися завалів та гучних звуків, а дорослих – самостійно шукати людей.

Як тренують собак пошуково-рятувального загону "Антарес" — дивіться у репортажі Суспільне Новини.

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