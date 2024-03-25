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В Одесі внаслідок ракетного удару РФ є поранені
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В Одесі внаслідок ракетного удару РФ є поранені

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Унаслідок подвійного ракетного удару РФ по Одесі 25 березня відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

За їхніми даними, РФ уразила подвійним ударом за балістичною траєкторією рекреаційну зону Одеси. Дві будівлі зруйновано, в будинках навколо вибило скління. Попередньо відомо про чотирьох поранених.

Раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури та вибите скло. Також він додав, що станом на 19:00 у понад 300 тисяч абонентів в місті відсутня електроенергія.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 17:23. У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. Після цього в місті пролунала серія вибухів.

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