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"Графіки не працюють": на Одещині російські дрони пошкодили підстанцію НЕК "Укренерго"
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"Графіки не працюють": на Одещині російські дрони пошкодили підстанцію НЕК "Укренерго"

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Внаслідок нічного обстрілу РФ по Одещині пошкоджено ще один об'єкт НЕК Укренерго. В місті тривають екстрені відключення. Про ситуацію з електроенергією Суспільному розповів генеральний директор ДТЕК "Одеські електромережі" Дмитро Григор'єв.

Через нічний обстріл РФ 25 березня працездатна частина мережі не в змозі пропустити крізь себе необхідну всім клієнтам обсяг електроенергії. Найбільш страждають місто Одеса та частина Одеського району, розповів Дмитро Григор'єв:

"Це значно погіршило ситуацію, тому що енергосистема Одещини ще не оговталась від атак минулого тижня. Ми заживили на 100% критичну інфраструктуру, вона працює у штатному режимі. Але для обмеження споживання і працездатності мережі в місті не працює електротранспорт, обмежено споживання електроенергії промисловими підприємствами тощо".

Жителів Одеси та області просять зменшити споживання електроенергії та не користуватися зайвими електропристроями, особливо в ранкові та вечірні години пікового навантаження — з 8:00 до 10:00 та з 19:00 по 22:00. Також енергетики закликають підприємства доєднатися та не використовувати освітлення фасадів, вітрин, торгових залів.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають, енергетики Одещини працюють, але робити прогнози зарано. На відновлення мережі потрібен час, а можливі нові обстріли. Кожна повітряна тривога — вимушена перерва у виконанні робіт з точки зору безпеки персоналу", — додав Дмитро Григор'єв.

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