На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили три атаки армії РФ — Генштаб

Сили оборони України відбили три атаки армії РФ в районах Старомайорського Донецької області, південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового, Запорізької області.

Про це сьогодні, 25 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку армія РФ, за підтримки авіації, три рази атакувала позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; південно-західніше Білогір’я та північно-західніше Вербового, Запорізької області", — йдеться в повідомленні.

У зведенні зазначили, що окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське та Роботине.

Окрім цього, у Генштабі повідомили, що російських артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Запорізької області, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Щербаки та П’ятихатки.

Раніше Суспільне повідомляло, що протягом минулої доби, 24 березня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

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