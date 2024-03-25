Незаконна виплата зарплат медичним працівникам, передача недостовірної інформації в єдину електронну медичну базу, переплата за оренду обладнання — такі та інші фінансові порушення виявили фахівці Держаудитслужби під час перевірки Коростенської центральної районної лікарні на Житомирщині.

Інформацію про це пресслужба відомства 22 березня 2024 року оприлюднила на офіційному сайті Державної аудиторської служби України.

В інформації, зокрема, йдеться, що перевіряли лікарню на дотримання фінансової дисципліни аудитори Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.

"Аудитори виявили, що керівники комунального некомерційного підприємства "Коростенська центральна районна лікарня" до електронної системи охорони здоров’я подавали недостовірну інформацію. Лікарня, як субпідрядник, на замовлення приватної структури проводила інвазивні процедури та хірургічні втручання. Однак за послуги розрахувався не замовник, а Національна служба здоров’я України. У підсумку лікарня безпідставно отримала від держави суму на понад мільйон 900 тисяч гривень. Окрім того, лікарня уклала договір оренди медичного обладнання, де сума сплаченої орендної плати перевищила вартість самого обладнання. Йдеться про 1,5 мільйони гривень непродуктивних витрат", — сказано у повідомленні.

Також аудитори виявили ще декілька епізодів, пов’язаних із порушеннями в оплаті праці медичним працівникам, а також у протиправному залученні лікарів та молодшого медперсоналу за цивільно-правовими договорами.

"Близько одного мільйона гривень незаконно виплатили доплат до мінімальної заробітної плати деяким працівникам лікарні. Водночас лікарі та молодший медперсонал керівники лікарні залучали для надання медичної допомоги пацієнтам у форматі цивільно-правових договорів. Через це лікарня витратила додатково ще 2 мільйони 100 тисяч гривень", — написала пресслужба Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.

Про факти виявлених порушень Держаудитслужба поінформувала Коростенську окружну прокуратуру та слідче відділення Коростенського РУ ГУНП та УСБУ в Житомирській області.

Наразі суму у 140 тисяч гривень лікарня відшкодувала державі.

У коментарі Суспільному керівниця Коростенської центральної районної лікарні Алла Железнякова сказала, що висновок аудиторської перевірки фінансової роботи підприємства, яке вона очолює, не вважає для себе вироком.

"Я вважаю, що для нас це не вирок. А для аудиторів — це щоденна робота. У них є процедура, якої вони дотримуються. Ми їм дякуємо, що вони працювали у нас, виявили недоліки. Ми сприйняли їх як фінансові зауваження. Для нас це важливо, але також важливо — забезпечити повноцінну життєдіяльність лікарні 24 години на добу: щоб наші пацієнти у повному обсязі могли отримувати всі медичні послуги, а персонал лікарні — вчасно отримувати зарплату. Під час воєнного стану наша робота дуже ускладнюється: нам потрібно дбати, щоб лікарня працювала безперебійно в умовах можливих блекаутів, щоб завжди було світло, тепло, щоб була можливість за будь-яких обставин надавати людям кваліфіковану медичну допомогу. А контролюючі органи і мають працювати для того, щоб все було правильно", — розповіла Алла Железнякова.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube