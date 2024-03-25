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"Зголоднілі, змоклі та змерзлі": в горах на Закарпатті прикордонники виявили трьох жителів Житомирщини
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"Зголоднілі, змоклі та змерзлі": в горах на Закарпатті прикордонники виявили трьох жителів Житомирщини

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В горах на Закарпатті прикордонники виявили трьох жителів Житомирщини
Затримані жителі Житомирщини на гірській ділянці кордону. Фото: Держприкордонслужба України — Західний кордон | Facebook

Трьох жителів Житомирщини 19, 20 та 21 років виявили у горах на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону. Чоловіків затримали за 3 кілометри від кордону з Румунією.

Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Facebook.

За інформацією відомства, трьох чоловіків, які прямували в напрямку українсько-румунського кордону через гори прикордонники виявили за допомогою квадрокоптера.

"За задумом порушників на подолання обраного шляху їм мало знадобитися 24 години, проте, за майже дві доби вони пройшли відстань у 20 км та за 3 км до державної межі потрапили у поле зору прикордонників", — йдеться у повідомленні.

Чоловіки не мали ані спорядження для подолання високогір’я, ані запасів їжі та води. Зголоднілих, змоклих та замерзлих їх доставили у прикордонний підрозділ, нагодували, напоїли гарячим чаєм та надали можливість просушити одяг і взуття.

Стосовно житомирян прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України КУпАП.

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