Російські військові скинули дві бомби на школу у Великописарівській громаді

Вдень 25 березня військові Росії скинули 2 керовані авіаційні бомби на Великописарівську громаду на Сумщині.
Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.
Внаслідок ударів пошкоджена будівля загальноосвітньої школи. Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). За даними слідства, військові РФ застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни.
Що відомо про обстріли Великописарівської громади
- Вдень 24 березня військові РФ били по громаді з міномета (17 вибухів) та некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Вночі також були удари з мінометів (10 вибухів).
- 23 березня у громаді був обстріл з артилерії (2 вибухи), міномету (33 вибухи), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух), також з безпілотника скидали вибухівки.
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