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За вихідні на Донеччині від пожеж вигоріло понад 45 гектар сухостою
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За вихідні на Донеччині від пожеж вигоріло понад 45 гектар сухостою

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Пожежі на Донеччині
Пожежі на Донеччині. Фото: ДСНС у Донецькій області

За минулі вихідні на Донеччині 40 разів горіла суха трава. Всього за тиждень з 76 пожеж, 9 виникли через російські обстріли.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"Тільки за минулі вихідні виникло 40 пожеж на відкритих територіях, до ліквідації яких залучались рятувальники Донеччини. Внаслідок цих пожеж було знищено суху рослинність на площі 45 га", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що через активні бойові дії рятувальники постійно залучаються до ліквідації наслідків обстрілів, і гасіння пожеж на відритій території, ще більше навантажують підрозділи.

"Нагадуємо, що за самовільне випалювання рослинності або її залишків за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф у розмірі від 3 060 до 6 120 гривень", — йдеться у повідомленні.

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