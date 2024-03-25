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"Йде через Румунію, а на Польщу не розраховують". Польща зупинить транзит української агропродукції – експерти з Дніпра
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"Йде через Румунію, а на Польщу не розраховують". Польща зупинить транзит української агропродукції – експерти з Дніпра

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З 1 квітня Польща зупиняє транзит української агропродукції. Про це повідомив польський міністр розвитку та технологій Кшиштоф Гетьман в ефірі радіо “Люблін”. Також він зазначив, що планують ліцензувати аграрний експорт з України. Це дозволить запровадити нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі.

Наразі через Польщу заблоковані перевезення української пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи. До них планують додати цукор, яйця, м'ясо птиці та фрукти, зокрема яблука.

Економіст Михайло Крапивко пояснив, на українських аграріїв такі обмеження майже не вплинуть. Розповів, що нині вони вже налагодили транзит через іншу державу.

“Зараз через Румунію йде потік, вже на Польщу й розраховують. Єдине що подорожчає доставка у країни Балтії, а решта не критично”, – каже економіст.

Також Михайло Крапивко запевнив, що з початком сезону більше складнощів не стане, адже до того часу усі шляхи для транзиту налагодять остаточно.

"Йде через Румунію — на Польщу не розраховують". Польща зупинить транзит української агропродукції - експерти з Дніпра
Економіст – Михайло Крапивко. Фото: Суспільне Дніпро

Нема занепокоєння і серед аграріїв, розповів голова конгресу фермерів Дніпропетровської області – Анатолій Гайворонський. Розказав, що нині потоки польської продукції зводять до мінімуму, а українські товари везуть морем, через порти. Ба більше, така практика була й раніше.

“Основну продукцію і раніше вивозили через порти. Якщо через них йшли мільйони тонн, то через кордон тисячі. Це зараз просто політична акція”, – пояснив Анатолій Гайворонський.

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