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"За оборону міста": в Миколаєві вручили відзнаки
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"За оборону міста": в Миколаєві вручили відзнаки

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Процес вручення винагород працівникам Миколаєва.
Процес вручення винагород працівникам Миколаєва. . Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві 25 березня відбулася церемонія вручення почесної відзнаки міського голови "За оборону Миколаєва" робітникам, котрі працювали на захист міста.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Нагороди отримали працівники комунальних служб, медичних установ, транспортних підприємств та волонтерських організацій за їх внесок у забезпечення життєдіяльності міста під час обстрілів та за евакуацію мешканців, медичну допомогу, ремонт інфраструктури й підтримку військових.

"За оборону міста": в Миколаєві вручили відзнаки
Нагородження почесною відзнакою "За оборону Миколаєва". Миколаївська міська рада

Міський голова нагадав як Президент України у 2022 році надав Миколаєву звання Міста-Героя.

"Сьогодні війна продовжується, ворог підступний, розслаблятися зарано. Ми маємо бути готовими до будь-чого і головне — працювати на перемогу. Бо перемога буде тоді, коли кожен із нас гарно робитиме свою роботу", — наголосив мер Олександр Сєнкевич.

"За оборону міста": в Миколаєві вручили відзнаки
Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич. Миколаївська міська рада

Також на церемонії були відзначені колективи міських служб та окремі працівники, які внесли внесок в оборону та підтримку Миколаєва в складних умовах.

Хочу всім вам подякувати. Я розумію, що ви це робили не заради нагород, не заради визнання. Але ви робили правильну справу, працювали на користь нашого міста і його мешканців та зробили свій внесок у захист нашого Миколаєва та майбутню перемогу.

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