У Києві змінювали роботу станцій метро через повітряну тривогу

У Києві після оголошення повітряної тривоги надвечір 25 березня потяги метро перестали їздити через станції "Арсенальна" та "Хрещатик". Станції працювали в режимі укриття. Після відбою тривоги рух відновили у звичайному режимі.

Про зміни в роботі підземки попередила Київська міська державна адміністрація у Telegram.

Там додали, що під час тривоги поїзди курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до "Театральної". Традиційно, під час тривоги потяги не курсували наземними ділянками метрополітену.

Приблизно за 20 хвилин після цього оголошення у КМДА сповістили про відновлення руху потягів метро у звичайному режимі. Курсування поїздів через усі станції поновили після відбою тривоги.

Раніше повідомлялося, що під час ракетної атаки військ РФ у ніч на 22 березня на станціях київської підземки укривалися понад 35 тисяч людей.

21 березня під час обстрілу Києва росіянами майже 25 тисяч людей скористалися укриттями на станціях столичного метрополітену.