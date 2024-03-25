Опалювальний сезон в Івано-Франківській громаді завершиться з 29 на 30 березня. Це рішення ухвалили на прохання НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомив голова громади Руслан Марцінків у вечірньому відеозверненні.

"Ситуація з газом не є такою простою. Ухвалене рішення, що опалювальний сезон в нас завершиться з 29 на 30 березня", — сказав Марцінків.

Він додав, що це рішення далося "непросто", але синоптики прогнозують значне потепління.

Зранку 25 березня заступник міського голови Михайло Смушак повідомив, що централізоване опалення відключать, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде 8⁰ тепла.

Що відомо про опалювальний сезон 2023-2024

Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочався 18 жовтня 2023 року. Комунальне підприємство "Івано-Франківськтеплокомуненерго" почало постачати тепло до майже 500 багатоквартирних будинків.

З 11 жовтня 2024 року опалення увімкнули в медичних закладах міста.

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