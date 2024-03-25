У селищі Перемога на Сумщині знищена пасіка, пошкоджені 5 приватних будинків та один багатоквартирний, господарчі споруди й автівки. Це сталося внаслідок російської атаки селища авіабомбами 24 березня.

24 березня російські війська трьома авіабомбами атакували селище Перемога, Білопільської громади. Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та кілька автомобілів. Також, внаслідок вибуху в селі нині відсутнє електро- та газопостачання.

Домоволодіння Катерини Бабенко в с. Перемога. Фото: Суспільне Суми

Одна з авіабомб вибухнула на території домоволодіння Катерини Бабенко. На місці, де зараз вирва, була пасіка із десяти вуликів, розповідає син жінки — Олексій. Нині, каже, вона повністю знищена.

Наслідки обстрілу Перемоги 24 березня. Фото: Суспільне Суми

Внаслідок вибуху, в будинку, каже чоловік, повилітали шибки, вибило двері при вході, а стеля у тріщинах. Також, пошкоджені господарчі споруди та автомобіль.

“Її придавило ось (машину), капот, радіатор, ну і скло треба міняти.. роботи дуже багато, грошей немає. Все порозкидало, гараж завалило все, точило стоїть, не відірвало", — говорить Олексій.

Наслідки обстрілу Перемоги 24 березня. Фото: Суспільне Суми

Чоловік додає: "Собака отут був, придавило, витягнув його ледве. Живий, бачите ж, гавкає оно.. все порозкидало, розбило, землі он п’ять тонн чи десять викинуло в двір. Сарай гарний був, поштукатурений, побілений, під шифером.. Все, нема нічого..”.

У момент вибуху Катерина Бабенко була всередині будинку.

Катерина Бабенко. Фото: Суспільне Суми

“Я була в залі. Коли воно щось зашуміло і як бахне воно на мене, стеля. Я скоренько рачки з хати і вискочила. І я вибігла — немає ні людей, нікого. Я кричу. Цей прибіг чоловік, а що він сам? нічого не зробить”, — говорить жінка.

Сусідський будинок. Фото: Суспільне Суми

У сусідньому двоповерховому будинку живе з сім’єю брат Олександра Кузьменка. Під час вибуху, каже чоловік, вдома їх не було.

Олександр Кузьменко.

“Він вчасно виїхав, сім’ю вивіз за три години до удару. Тому що перед цим днем попала ракета. Вирішили виїхати. Це ось сьогодні їде, він цього ще не бачив, приїде...Повилітало все, перший поверх зруйнований, машина побита. Другий поверх слава богу, що був з дерева, замортизувало, лише вікна повидавлювались. Всередині все зруйновано”, — говорить чоловік.

Наслідки обстрілу Перемоги 24 березня. Фото: Суспільне Суми

Після атаки селище залишилось без електрики та газопостачання. Комунальні служби вдень працювали над відновленням мережі. Усього, за інформацією Нацполіції Сумщини, внаслідок російської атаки авіабомбами, в селищі пошкоджені 5 приватних будинків та один багатоквартирний, три господарчі споруди, літня кухня й гараж.

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