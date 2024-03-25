В окупованому Криму зафіксовано 737 випадків надходження матеріалів до "суду" за так звану дискредитацію ЗС РФ . Також фіксується значне збільшення адміністративних справ в Армянську — туди надійшло 60% нових справ загалом по півострову.

Про це повідомляє Представництво президента України в АР Крим.

Так, станом на 25 березня, серед 737 цих випадків 641 — це стягнення штрафів та які були приєднані до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. Сума всіх виписаних штрафів складає щонайменше 20,3 млн рублів. Загалом адмінстягнення застосовано стосовно 622 людей. Також у 20 випадках ще триває розгляд матеріалів.

"Продовжуємо спостерігати шалені темпи приросту кількості справ в Армянську, куди надійшло 23 з 38 (60%) нових справ загалом по Криму, а за 5 місяців (листопад 2023 – березень 2024) до "суду" Армянська загалом надійшло 64 справи", — йдеться у повідомленні.

Крім того, станом на 25 березня, окупанти у Криму незаконно ув’язнили 217 людей, з них 134 є представниками кримськотатарського народу. Також зафіксовано 33 арешти (22 з яких — кримські татари) та ще 26 – без статусу.

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