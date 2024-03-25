Аукціон з оренди Житнього ринку в Києві відбудеться 15 квітня. Головні умови для майбутнього орендаря — капітальний ремонт приміщення власним коштом і збереження функціонального призначення об'єкта.

Про це повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

Він нагадав, що будівля Житнього ринку перебуває у комунальній власності і після більш як 40 років експлуатації потребує капітального ремонту.

"Енергоефективність, функціональність і комфорт — ось таким вимогам має відповідати будівля ринку після проведених робіт орендарем", — пояснив Костіков. Також, за його словами, вимогою до орендаря буде збереження роботи торговельного майданчика для приватних продавців сільгосппродукції.

Як пояснив посадовець, з бюджету Києва грошей на реставрацію ринку не виділяють, оскільки є потреба в фінансуванні інших першочергових завдань.

Капремонт Житнього ринку передбачатиме реконструкцію даху, інженерних мереж і приміщень. Усі комунікації мають відповідати вимогам техногенної та пожежної безпеки. Договір з орендарем укладатимуть на 15 років, однак його можуть розірвати достроково у разі невиконання умов.

Крім орендної плати, орендар має відшкодовувати витрати на утримання майна, комунальні платежі, земельний податок та інші видатки, уклавши відповідний договір із балансоутримувачем.

Що відомо про плани передачі в оренду Житнього ринку

Житній ринок, що розташований на Подолі, є одним із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році.

19 березня 2024 року стало відомо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди, він мав відбутися 25 березня. Початкова ціна — 2,47 млн грн.

Шеф-кухар та блогер Євген Клопотенко закликав громадськість об'єднатися, щоб узяти участь в аукціоні оренди Житнього ринку на Подолі задля збереження унікальної пам'ятки пізнього модернізму Києва.

21 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві оголосять новий аукціон за право оренди Житнього ринку, аби продовжити термін подання заяв .