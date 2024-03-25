НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Передача в оренду київського Житнього ринку: коли відбудеться аукціон і які вимоги до орендаря
АукціонБІЗНЕСРемонтКМДАІНФРАСТРУКТУРАРегіони

Передача в оренду київського Житнього ринку: коли відбудеться аукціон і які вимоги до орендаря

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Оренда Житнього ринку в Києві: новий аукціон призначили на 15 квітня 2024 р
Житній ринок у Києві. Фото: УНІАН

Аукціон з оренди Житнього ринку в Києві відбудеться 15 квітня. Головні умови для майбутнього орендаря — капітальний ремонт приміщення власним коштом і збереження функціонального призначення об'єкта.

Про це повідомив директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

Він нагадав, що будівля Житнього ринку перебуває у комунальній власності і після більш як 40 років експлуатації потребує капітального ремонту.

"Енергоефективність, функціональність і комфорт — ось таким вимогам має відповідати будівля ринку після проведених робіт орендарем", — пояснив Костіков. Також, за його словами, вимогою до орендаря буде збереження роботи торговельного майданчика для приватних продавців сільгосппродукції.

Як пояснив посадовець, з бюджету Києва грошей на реставрацію ринку не виділяють, оскільки є потреба в фінансуванні інших першочергових завдань.

Капремонт Житнього ринку передбачатиме реконструкцію даху, інженерних мереж і приміщень. Усі комунікації мають відповідати вимогам техногенної та пожежної безпеки. Договір з орендарем укладатимуть на 15 років, однак його можуть розірвати достроково у разі невиконання умов.

Крім орендної плати, орендар має відшкодовувати витрати на утримання майна, комунальні платежі, земельний податок та інші видатки, уклавши відповідний договір із балансоутримувачем.

Що відомо про плани передачі в оренду Житнього ринку

Житній ринок, що розташований на Подолі, є одним із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році.

19 березня 2024 року стало відомо, що Житній ринок виставили на аукціон за право оренди, він мав відбутися 25 березня. Початкова ціна — 2,47 млн грн.

Шеф-кухар та блогер Євген Клопотенко закликав громадськість об'єднатися, щоб узяти участь в аукціоні оренди Житнього ринку на Подолі задля збереження унікальної пам'ятки пізнього модернізму Києва.

21 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві оголосять новий аукціон за право оренди Житнього ринку, аби продовжити термін подання заяв .

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
Нововолинський ремонтно-механічний завод виставили на приватизацію
На приватизацію виставили державний ремонтно-механічний завод на Волині
аукціони з оренди Чернівці
У Чернівцях оголосили аукціони щодо оренди семи комунальних приміщень: що пропонують
Аукціон, спиртзавод, гроші, алкоголь
Холминський спиртзавод на Чернігівщині продали на аукціоні за 45 мільйонів гривень
Житній ринок у Києві виставлять на аукціон
У Києві оголосять нові торги щодо оренди Житнього ринку — Кличко
На початок