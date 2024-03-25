З пологового Дніпропетровщини військовослужбовець Юрій забрав новонародженого сина і дружину Наталію. Подружжя планували спільні пологи, але чоловік каже, син народився на день раніше.

На честь кого назвали хлопчика – читайте у матеріалі Суспільного.

Військовий Юрій служив на підводному човні у 2013 році. Наступного року під час АТО пішов добровольцем на фронт. А 24 лютого 2022 року — долучився до бригади ТрО. Нині служить на Запорізькому напрямку. Про народження омріяної дитини Юрій дізнався під час бойового завдання.

"Я відчував, що щось не то, щось сталося, я вибіг швидко, взяв трубку і дружина мене сповістила, що у мене син народився", – згадує чоловік.

Новонароджений син Юрій та Наталії. Фото: Суспільне Дніпро

Хлопчика вагою майже 3 кілограми та зростом понад 50 сантиметрів назвали Богданом. Юрій каже, обрали ім’я на честь побратима, який стане хрещеним.

"Ми з дружиною обирали і зійшлися на Богдані: їй те не подобалося, мені те. І ще й Богом даний", – розповів військовий.

Наталія розповідає, народжувати хотіла разом з чоловіком. Лікарі визначили дату пологів 21 березня, але 20 березня о 6 ранку у неї почалась кровотеча. Завідувачка акушерського відділення Ганна каже, важлива була кожна хвилина. Одразу після госпіталізації — команда лікарів провела операцію.

"Коли він кричав на операційному столі, отой малий Богданчик, були всі щасливі. Він на руках, він активно їсть молочко, все добре", – каже завідувачка акушерського відділення Ганна.

Лікарка Ганна. Фото: Суспільне Дніпро

Юрій та Наталія разом понад 3 роки та мріяли про спільну дитину. Розповідають, за 9 місяців вдалося побути разом декілька тижнів. Але весь час підтримували зв’язок телефоном.

"Я за те, щоб життя тривало, зручного часу немає і не настане ніколи. Треба жити зараз", – розповіла Наталія.

Юрій каже, зі служби його відпустили всього на декілька днів. Далі він повернеться захищати українські території заради сина Богдана.

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