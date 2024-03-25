НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Жителя Волині та Сумщини підозрюють в переправленні шести військовозобов'язаних через кордон
ПРОКУРАТУРАРегіони

Жителя Волині та Сумщини підозрюють в переправленні шести військовозобов'язаних через кордон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

На Волині 61-річного жителя міста Рожище та 55-річного жителя Сумщини підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомили в пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, у червні-липні 2023 року підозрювані разом із не встановленою поки особою виготовили для трьох військовозобов'язаних чоловіків підроблені пенсійні посвідчення, за якими нібито встановлена III група інвалідності.

Окрім цього, обидва чоловіки організували внесення відомостей ще щодо трьох ухилянтів до інформаційної системи "Шлях" як про водіїв-волонтерів благодійної організації. За це вони просили 5 тисяч доларів США.

Усього, зазначили в прокуратурі, підозрювані волинянин та сумчанин уможливили виїзд з України в період дії правового режиму воєнного стану шести військовозобов'язаних чоловіків. У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі від семи до дев'яти років.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.

Топ дня
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Україна — Ісландія наживо на Суспільному: як дивитися матч плей-оф відбору Євро-2024 з футболу
Президент Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни та сказав, що Данілова переведуть на інший напрям
Володимир Зеленський
Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО та призначив на заміну ексголову СЗР Важливо
ракета Taurus
"Кожного разу роздратований відгук": Кулеба про реакцію Берліна на заклики України надати Taurus
Засідання Кабінету міністрів
Кабмін призначив нового Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин і заступників міністрів

Вибір редакції
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дізнайтесь більше
засуджений адвокат
На Київщині до 15 років за ґратами засудили адвоката, який жорстоко вбив наречену
Затримання, рекетири, Коростишів
На Житомирщині судитимуть групу людей, обвинувачених в рекеті, яким інкримінують пів сотні тяжких злочинів
Правоохоронці затримали сім запоріжців, яких підозрюють у контрабанді наркотиками
Організували наркотрафік до країн ЄС: правоохоронці затримали семеро підозрюваних з Києва та Запоріжжя
Колаборанти пропагандисти
Створює фейки та відбілює окупантів: головній редакторці донецького телеканалу оголосили про підозру
На початок