На Волині 61-річного жителя міста Рожище та 55-річного жителя Сумщини підозрюють у незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон.

Про це повідомили в пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, у червні-липні 2023 року підозрювані разом із не встановленою поки особою виготовили для трьох військовозобов'язаних чоловіків підроблені пенсійні посвідчення, за якими нібито встановлена III група інвалідності.

Окрім цього, обидва чоловіки організували внесення відомостей ще щодо трьох ухилянтів до інформаційної системи "Шлях" як про водіїв-волонтерів благодійної організації. За це вони просили 5 тисяч доларів США.

Усього, зазначили в прокуратурі, підозрювані волинянин та сумчанин уможливили виїзд з України в період дії правового режиму воєнного стану шести військовозобов'язаних чоловіків. У разі доведення вини підозрюваним загрожує позбавлення волі від семи до дев'яти років.

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