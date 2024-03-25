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У Львівській громаді встановили фотопастки, щоб фіксувати порушників, які створюють стихійні сміттєзвалища
ЕКОЛОГІЯРегіони

У Львівській громаді встановили фотопастки, щоб фіксувати порушників, які створюють стихійні сміттєзвалища

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Несанкціоноване сміттєзвалище
Несанкціоноване сміттєзвалище. Фото: пресслужба Львівської міської ради

У населених пунктах Львівської міської територіальної громади встановили фотопастки, щоб відстежувати несанкціоноване викидання відходів та виявляти порушників. Спостереження вестимуть офіцери громади.

Про це повідомили в департаменті міської агломерації ЛМР. Завдяки такому обладнанню офіцери громади зможуть в онлайн-режимі проводити відео і фотофіксацію порушень, а відзняті матеріали використовуватимуть для ідентифікації осіб і транспортних засобів.

"Миттєве фото надсилатиметься на електронну пошту до офіцера громади. Це дасть змогу оперативно реагувати і одразу виїжджати на виклик", – розповіли у департаменті міської агломерації.

Нещодавно за допомогою фотопасток виявили особу порушника, який викинув сміття на околицях села Великі Грибовичі. На чоловіка склали адмінпротокол за ст. 152 КУпАП, який передбачає штраф, а також змусили порушника прибрати сміття.

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